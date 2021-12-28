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Топ-5 внешнеполитических достижений России в 2021 году: МИД предоставил отчёт

28 декабря 2021, 23:40  •  58 • Политика
Министерство иностранных дел подвело итоги 2021 года. Представляем топ-5 внешнеполитических достижений России.
На сайте МИД России опубликован отчёт о проведённой за год работе. Топ-5 внешнеполитических достижений России ведомство разместило в своём Telegram-канале.
Первым в списке идёт продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это соглашение между Россией и США продлено ещё на пять лет. Главной целью документа является поддержание стратегической стабильности.
"В декабре США и странам НАТО переданы проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО", - сказано в сообщении МИД.
В ведомстве отметили, что в течение года Россия и США сотрудничали в области информационной безопасности. Начались двусторонние консультации по этой теме.
По инициативе России была принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН, в которой говорилось о неразмещении первыми оружия в космосе. Это способствовало укреплению международной безопасности.
"Сохранение принципиального курса на обеспечение выполнения сторонами внутриукраинского противостояния минского "Комплекса мер" способствовало недопущению военной эскалации в Донбассе", - назвали в министерстве ещё одно достижение.

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