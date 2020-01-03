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Топ-5 причин, почему ММА популярнее и успешнее любого вида спорта

03 января 2020, 14:39  •  70 • Аналитика
© Фото : UFC
1. Драка – это всегда востребовано
Представьте, что вы идете по улице, и на одной площадке играют в теннис, рядом в коробке играют в футбол, а еще неподалеку кто-то подрался. Где будет наибольшее число зрителей? Так сложилось, что мордобой собирает больше зевак, больше внимания – с этим ничего не сделать, это в природе человеческой. Даже если вы снимете на видео драку на свадьбе и зальете в интернет, вам будет обеспечено огромное число просмотров.
2. В ММА вошли боевые техники из других видов спорта
Сегодня недостаточно владеть только боксом или только борьбой, чтобы быть успешным в ММА. Современный успешный боец должен уметь и хорошо бить, и правильно бороться. Поэтому в командах успешных спортсменов есть много тренеров, каждый из которых отвечает за отдельное направление подготовки.
3. Это спорт, но в первую очередь шоу
Спорт – это не только минуты-секунды-результаты. Это еще должно быть зрелищно. ММА дает зрителю не просто информацию, кто забил, кто какой результат показал, но еще и шоу, эмоции, которые он потом будет вспоминать, переживать. В этом смысле ММА вовлекает зрителя намного более эффективно, чем даже другие виды единоборств.
4. Популярность в соцсетях
Соцсети сегодня играют огромную роль в популяризации спорта. И в ведущих организациях ММА существует жесткое правило: подписал контракт – обязательно заведи аккаунт в Twitter и Instagram. Если зритель видит внутреннюю жизнь, закулисную "движуху", если он видит, чем боец питается, куда ходит в свободное время, какие фильмы предпочитает, это сближает зрителя и спортсмена. В других схожих дисциплинах этому моменту внимание почему-то уделяется по остаточному принципу. А тем временем Хабиб Нурмагомедов по числу подписчиков в Instagram обставил даже Ольгу Бузову.
5. Атмосфера "андеграунда"
Как бы ни освещали турниры по ММА, отсутствие официального признания со стороны Международного олимпийского комитета делает эту дисциплину спортивным изгоем. Человека же часто привлекает именно что-то закрытое, несанкционированное, порой запрещенное. Бои ММА – это не только шоу с миллионными бюджетами. Очень много турниров проводится в режиме "подпольных" боев. Некоторые ныне успешные бойцы UFC начинали именно с уличных боев, с драк на заднем дворе, которые снимали на любительские камеры, а затем заливали на видеохостинг. Далее видео получало многие просмотры и далее мы возвращаемся к пункту первому!
Автор Алексей Красильников, радио Sputnik
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