ТОП-5 оружия победы в Сирии

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Комплексы вооружения, которые показали себя с лучшей стороны в Сирии в 2017 году

Подробности большинства операций в Сирии пока находятся под грифом "секретно". Но как в том анекдоте про умище, который не спрячешь, в сирийской войне очень полезным образом проявило себя российское оружие.

По итогам 2017 года, года победы над запрещённым в России ИГ, можно составить рейтинг наиболее хорошо показавших себя в Сирии видов продукции российских военных заводов.

Правда, надо сразу оговориться, что "чистого" 2017 года в этом рейтинге не будет: в нынешнем году на топе возможностей проявило себя и то оружие, что было применено и в предыдущие. С тех пор как Россия в октябре 2015 года вмешалась в ход гражданской войны в Сирии и за два года боевых действий ничтожными силами исключила из здешних раскладов боевую структуру ИГИЛ (ИГ).

Кроме того, надо проговорить ещё одно обстоятельство: в сирийской операции российские военные использовали не только новое или модернизированное старое, но и морально устаревшее оружие. Которое, однако, тоже показало свою высочайшую пригодность, надёжность и достаточно высокие боевые качества для подобных региональных конфликтов. Недаром специалисты уже констатируют подскочивший в мире интерес к закупкам российского оружия, рост количества заключённых контрактов.

В "топе" всё — от самолётов до снарядов

Известно, что всего за период участия России в сирийской операции с 2015 по 2017 год в боевых условиях было проверено более 200 образцов вооружений и военной техники. Из них, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, — 160 видов нового и модернизированного оружия.

Иными словами, получается, что война в Сирии была использована российскими военными в качестве полигона для массированных испытаний в боевой обстановке прежде всего новейшего вооружения. Это, конечно, логично, но тем не менее показывает, что министерство обороны в политике модернизации своего боевого инструментария действует в предвоенном режиме — энергично, объёмно, не перегибая палку в секретности и тем самым проецируя противнику его будущие проблемы при возможном столкновении. Так сказать, охолаживая его. История ведь зафиксировала слова Гитлера, что если бы он знал о наличии у русских такого танка, как Т-34, он бы сильно подумал, стоит ли нападать на СССР.

Вот с учётом этого обстоятельства — предвоенного состояния нынешней международной обстановки — мы и попробуем из десятков хорошо проявивших себя видов оружия составить список из десяти, наиболее хорошо показавших себя для задачи отпугивания противника от принятия решения об использовании силы. И даже не против России — тут Запад продолжает вести себя предельно осторожно, — а против её интересов в третьих странах, как в Сирии, и на временно отторгнутых российских территориях, как на Украине.

И в этом "топе" будет виден ещё один тренд: лучшие качества показал не один какой-то вид российских вооружений, а буквально вся его палитра — от самолётов до снарядов.

Первым в "топе", первым в "топе" самолёты…

1 место: многофункциональный истребитель Су-35.

Су-35. Фото: vaalaa / Shutterstock.com

Выбор здесь достаточно очевиден. Во-первых, он уже реально попугал пару раз пилотов США, которые затевали угрожающие манёвры вокруг наших штурмовиков Су-25. В этих действиях проявилось превосходство Су-35, принадлежащего к поколению 4++ над американским F-22 пятого поколения по всем показателям: по манёвренности, по незаметности, по вооружению.

Во-вторых, он действительно принадлежит к новейшим — стал на вооружение только в 2012 году. В-третьих, эта машина показала большую эффективность современных программ глубокой модернизации военной техники, освоенных отечественным оборонно-промышленным комплексом: ведь, по сути, Су-35 представляет собою именно глубоко модернизированный, но всё же ещё советских времён изготовления Су-27.

По своим характеристикам Су-35 или превосходит, или находится на уровне лучшего американского истребителя 5-го поколения F-22 Raptor.

Двигатели, правда, послабее, но зато манёвренность, благодаря изменяемому в двух плоскостях вектору тяги, существенно выше, так как у американца сопла двигателей отклоняются только по вертикали. Примерно равные возможности по обнаружению целей, но зато у русского самолёта гораздо более совершенная система средств радиоэлектронной борьбы, отчего, например, в "играх" с F-22 в небе Сирии Су-35 дважды подбирался к противнику с задней сферы, оставаясь для него невидимым до самого выхода на ударную позицию. Отчего американец срочно улепётывал, пользуясь тем, что войны между Россией и США пока ещё нет. Наконец, вооружение Су-35 не имеет соперников по широте используемого вооружения, благодаря чему он способен действовать как по воздушным, так и по наземным, а также морским целям.

Словом, настоящее открытие. И можно только представить, какие боевые возможности покажет дорабатываемый сейчас истребитель пятого поколения Су-57 с ещё лучшим двигателем, лучшей системой РЭБ, лучшим вооружением.

А внизу горит и плавится земля, где был раньше город…

2 место: высокоточная дальнобойная крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) Х-101.

Выделение именно её в этом рейтинге — как бы "в обиду" отлично показавшим себя ракетам "Калибр-НК" — продиктовано только тем, что "Калибры" уже сенсационно показали себя ещё в 2015 году, а вот Х-101 именно в 2017 году стали использоваться как полноценное штатное оружие. И именно в 2017 году они очень хорошо показали себя, предельно точно и беспощадно разрушая объекты инфраструктуры террористов ИГ под Дейр-эз-Зором.

Ракета Х-101 способна поражать цели с расстояния более 5,5 тысяч километров.

Подкрыльные пилоны стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ для подвески крылатых ракет Х-101 во время подготовки к XIII Международному авиационно-космическому салону МАКС-2017 в Жуковском. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Причём с высочайшей точностью — что называется, "в форточку": круговое вероятное отклонение (КВО) на дальности 5,5 тысяч км составляет всего пять метров. Для боевой части массой в 400 кг это — ни о чём. А уж если учесть, что её модификация с ядерной БЧ (Х-102) имеет мощность в одну мегатонну, то получается, что в Сирии испытано оружие, способное стать смертельным именно для США. Чтобы достичь "материковых" штатов, стратегическим ракетоносцам Ту-95МС и Ту-160 не нужно даже далеко отлетать от побережья Камчатки, а чтобы накрыть всю американскую территорию, достаточно "выстрелить и забыть" за полторы тысячи километров от территориальных вод США, мирно пролетая над пустынными водами Тихого океана.

К тому же выполнена эта ракета по высоким технологиям невидимости, имеет эффективную площадь рассеяния (ЭПР) всего в 0,01 кв. метра — две ладони. Зато наводится комбинированно, может управляться в ходе полёта, имеет профиль полёта от 30 м до 10 км, скорость под 1000 км/ч. Словом, "неберучка".

Украдкой посмеявшиеся…

3 место: оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер".

Его роль в Сирии как-то особо не выпячивалась. Видимо, чтобы лишний раз не отягощать печалью польских и европейских "партнёров". Но эти комплексы, вошедшие в народный фольклор фразой "Не смешите наши "Искандеры", хоть и украдкой, но достаточно эффективно "посмеялись" над террористами в Сирии. При этом пик запусков пришёлся как раз на 2017 год. Военные, даже при всей их любви к полякам, не могли отказаться от соблазна испытать эти комплексы в реальной боевой обстановке.

Как отметил в выступлении на коллегии Минобороны 22 декабря Сергей Шойгу, "Искандеры" наносили удары по особо важным объектам ИГ.

Как полагают специалисты, в ходе пусков проверялась в основном работа двух систем комплекса — высокоточности и скорости развёртывания. Неизвестно, какую модификацию проверяли в Сирии — "Искандер-К" или "Искандер-М". Или, быть может, обе. Так даже скорее всего: военные вряд ли могли отказать себе в реальном боевом испытаниии в первом случае крылатой ракеты Р-500 со сверхнизкой траекторией полёта (на высоте 6-7 метров), а во втором — высотной сверхманёвренной аэробаллистической ракеты со стелс-технологиями, системой РЭБ и ложными мишенями.

Вероятно также, что их проверяли в паре с авиацией — кто быстрее накроет цель: "Искандер" с нормативом на развёртывание и поражение целей в 10 минут или самолёт с его высокой скоростью?

Из обычной бомбы — высокоточная

4 место: авиационный прицельно-навигационный комплекс "Гефест".

Это тоже не открытие 2017 года. Но "Гефест", древнегреческий бог огня и искусный кузнец, был одним из основных "участников" выковывания победы над ИГ в этом году.

"Царьград" писал об этом комплексе, который способен обычную неуправляемую бомбу, в том числе со складов, где они хранятся со времён Великой Отечественной войны, превратить в высокоточную. Он делает такую метаморфозу за счёт точнейшего расчёта всех компонентов, необходимых для точного бомбового удара: массу и баллистику самой бомбы, скорость и направление полёта самолёта, ветер на траектории падения и вообще климатические условия. Благодаря этому различие в точности между обычной фугасной бомбой и, скажем, корректируемой по спутникам ГЛОНАСС бомбой КАБ-500С становится минимальным, если корректируемый боеприпас. Если там вероятное круговое отклонение составляет 7–15 м, то "Гефест" обеспечивает КВО не более чем в 30 метров.

В 2017 году этим комплексом были дооснащены, как сообщалось, практически все ныне летающие самолёты тактической авиации: истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25.

Отличный помощник разведчика

5 место: комплекс разведки, управления и связи КРУС "Стрелец".

Не секрет, что громадную роль в Сирии сыграли бойцы сил специальных операций (ССО). Они также во многом обеспечили победу над террористической армией ИГ. Но в данном случае возьмём только один, хоть и очень важный, кусок боевой работы спецназовца — его роль как корректировщика и целеуказателя. Ведь тот же "Гефест" мало чем полезен, если не привязан к конечной цели на земле. Вот тут и необходим великолепный помощник разведчика-корректировщика "Стрелец".

Внешне он напоминает даже какой-то гаджет, которыми люди пользуются в метро. Но это на деле большая комплексная система, которая к тому же входит в комплекс боевой экипировки "Ратник".

КРУС определяет с помощью лазерного луча дальность цели и её точные координаты, сбрасывает данные в обрабатывающий комплекс, несколько напоминающий планшет, там они фиксируются на карте (а можно и в фото- или видеорежиме), после чего передаются в режиме реального времени в штаб или прямо на борт самолёта лётчику.

Этакий прямой эфир, только в боевой обстановке, как остроумно ответил один из военных экспертов.

Слишком короткий рейтинг

Танк Т-90. Фото: Degtyaryov Andrey / Shutterstock.com

Танк Т-90. Фото: Degtyaryov Andrey / Shutterstock.com

Да, обо всём рассказать просто невозможно. Ибо свой вклад в победу внесли и новые управляемые ракеты "Вихрь-М", запускаемые с вертолётов Ка-52, и показавшие свою особую нужность беспилотники "Элерон-3СВ", "Орлан-10", "Форпост", и оказавшийся выше всяких похвал по неуязвимости танк Т-90, и подводный роботизированный комплекс "Галтель", который в автоматическом режиме берёг чистоту дна в районе порта Тартус, и зенитные комплексы "Панцирь-С", не раз уже отбивавшие ракетные нападения террористов на авиабазу Хмеймим…

Но обо всём рассказать, повторимся, просто невозможно. Возможно лишь выразить большое удовлетворение, что российским войскам сегодня есть чем воевать. Главное, чтобы благодаря такому оружию в его руках, русскому солдату стало не с кем воевать…

Покровский Александр