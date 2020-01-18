Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России

Автор:

Степанов Александр

Практически все руководители социального блока из прошлого состава правительства стали кандидатами на вылет – в том смысле, что они с очень большой долей вероятности не войдут в новый кабинет министров.

Такой вывод логично следует из заявления, прозвучавшего от фракции «Единой России», обладающей, как известно, парламентским большинством в Госдуме, после встречи с Михаилом Мишустиным, новым премьер-министром России.

Как отмечается, единороссы «высказали замечания» в адрес Министерства здравоохранения (Вероника Скворцова), Министерства труда и соцзащиты (Максим Топилин), Министерства культуры (Владимир Мединский) и Министерства просвещения (Ольга Васильева).

Почему у «ЕР» открылись глаза на очевидное только сейчас, когда произошла отставка правительства Дмитрия Медведева, и они решились наконец сказать об этом, наверное, объяснять не стоит.

Важен, однако же, сам факт: партия власти признала очевидные вещи, о которых долгое время рассказывали авторы и эксперты Царьграда, о чём многократно говорил Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) и, наконец, на что прямо указал в своём послании Федеральному собранию (после которого, собственно, и состоялась отставка кабмина) президент Владимир Путин.

Итак, рассмотрим, какие претензии соцблоку высказали депутаты Госдумы на встрече с новым премьером (на тот момент – ещё кандидатом на пост председателя правительства), которому теперь, собственно, и предстоит выполнять всё, о чём говорил Путин 15 января.

И одновременно давайте проанализируем, к чему привели те действия (либо бездействие), которыми отличался прежний социальный блок кабмина, а именно к полному провалу демографической политики в стране. О чём красноречиво свидетельствуют даже официальные цифры, к которым всегда следует относиться с осторожностью.

Практически все руководители социального блока из прошлого состава правительства стали кандидатами на вылет – в том смысле, что они с очень большой долей вероятности не войдут в новый кабинет министров. Фото: Russian Government / Globallookpress

У них народ вымирает, а они говорят: мы профессионалы!

Министерству труда и соцразвития, например, ставится в вину низкое качество работы по повышению доходов населения и по исполнению указов президента, то есть в значительной мере речь идёт как раз о демографии.

По официальным данным Росстата, за январь-октябрь 2019-го естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) – почти 260 тысяч человек, а по итогам года в целом она станет рекордной за последние 11 лет!

Но вот что говорил, комментируя статистику, министр Максим Топилин:

Рекордно высокая естественная убыль населения России в 2019 году прогнозировалась заранее, и кабмин подготовил пакет мер, чтобы повлиять на демографическую ситуацию... Со следующего года мы принимаем дополнительные меры. Нужно стимулирование рождаемости, поддержка семьи, учитывая такую серьёзную ситуацию, нужно постоянно добавлять и добавлять меры.

Серьёзно? А разве не за счёт притока мигрантов правительство собиралось (будем надеяться, можно говорить об этом уже в прошедшем времени) исправлять ситуацию, нет?

Что мешало задуматься об этом ранее? Повышать или, по крайней мере, отстаивать перед коллегами по экономическому блоку правительства вопросы повышения заработных плат, пенсий, пособий для семей с детьми?

Вместо этого Минтруд усердно продвигал ювенальную повестку и резонансный законопроект о семейно-бытовом насилии, акцентировав внимание в работе именно на этих сомнительных моментах.

И не слушал тех, кто прямо говорил: так делать нельзя – нужно совсем иначе.

«Крик души русского народа, который прозвучал на Соборе, был услышан – администрацией президента, самим главой государства, – отмечает заместитель главы ВРНС Константин Малофеев. – И президент изложил – в своём послании Федеральному собранию – и пошёл дальше в конкретике по тем мерам, которые мы предлагали. И ещё один нюанс. На этом Соборе не было никого из правительства. Несмотря на то что приглашения посылались всем – и председателю правительства, и социальному вице-премьеру, и всем социальным министрам».

Но их – не было. Приехали полпреды, представители администрации президента и силовых ведомств, а вот руководители социального блока кабмина – нет.

«И в тот момент, вероятно, им казалось – они показали Церкви, что они о ней думают и что они – профессионалы, которые занимаются социальными вопросами, – продолжает Малофеев. – Но сегодня мы можем констатировать, что эта Церковь тысячу лет занималась, занимается и будет заниматься социальными вопросами и нуждами русского народа. А если вдруг руководители ведомств не до конца чувствуют свою связь с реальностью и с народом, о котором они должны думать, то они полагают, что это вторгаются в сферу их компетенции, где у них вымирает народ: мол, "вы к нам сюда не лезьте, потому что вы клерикалы и ваше дело там молиться в церковной ограде, вы не призывайте, не надо". Так вот, мы можем сказать: может так случиться, что они будут завтра не министрами. А Церковь останется».

Каждый 10-й житель России не доживает до 45 лет, каждый четвёртый – до 60

О деятельности Министерства здравоохранения в контексте ситуации с демографией, так же как и о Минтруде, говорить-то можно лишь с большой грустью.

Депутаты указали, в частности, что так называемая оптимизация здравоохранения привела к уменьшению доступности медпомощи, особенно в сельской местности и отдалённых районах.

Каждый 10-й житель России не доживает до 45 лет, каждый четвёртый – до 60. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Кроме того, есть значительный дефицит специалистов узкого профиля, низкая зарплата медработников, проблемы по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка. Плюс не раз ведомство принимало такие решения, которые приводили к невозможности приобретения необходимых препаратов нужного качества.

Но только ли это?

Последствия, если вспомнить все необдуманные решения и позиции по многим вопросам, привели к тому, что страна никак не может сделать реальный скачок по снижению смертности и одновременно повысить уровень рождаемости.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни в России составляет 70,5 года – это 110-е (!) место в мире. При этом, по данным Счётной палаты за четыре года, смертность в нашей стране превышает рождаемость: по итогам прошлого года нас стало меньше (даже с учётом иммиграции) на 52 тысячи человек.

И несмотря на все заверения Минздрава, рост смертности по большей части связан с сокращением именно трудоспособного населения. Так, по данным Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), в России смертность от инфекционных заболеваний людей в возрасте 30-44 лет в 16 раз выше, нежели в странах Восточной Европы, а смертность детей и подростков – в полтора раза.

Как уточняет Росстат, в первой половине 2019-го приблизительно каждый десятый житель страны не дожил до 45 лет, а каждый четвёртый – до 60.

С чем это связано?

Половина ушедших из жизни скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, 15,5% – от рака. Причём больше чем в половине регионов показатели смертности именно от первой причины очень сильно возросли, где-то – на треть, где-то – на четверть.

А причиной повышения летальности этих патологий эксперты называют отсутствие у регионов средств на закупки льготных лекарств.

Деньги на разврат? Пожалуйста!

Минкультуры получило свою порцию критики за слабое развитие сети ДК в малых городах и на селе, а ещё – за низкую эффективность финансирования кинематографа: в частности, это касается политики ведомства по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию, считают депутаты.

Вот уж действительно – не поспоришь.

Вспомнить, скажем, ту же «Матильду», вызвавшую огромный общественный резонанс передёргиванием фактов о жизни последнего российского императора, или абсолютно дикую «Дылду», повествующую о фронтовичках-лесбиянках (!), возвращающихся в послевоенный Ленинград, и ещё немалое количество других.

На каждый фильм выделялись государственные деньги. Только что получилось в итоге? Откровенная ложь и нравственная ничтожность, жесткое неприятие публики и, самое главное, негативное влияние на общество, точнее – на молодёжь.

Мы говорим о необходимости сохранения истории, о её правдивости, о воспитании патриотизма, а взамен – абсолютная подмена истинных ценностей на фальшивые.

Или, по мнению тех, кто финансировал ту же «Дылду», эта картина должна подвигнуть к созданию семьи, рождению детей?

Инвестирование в такие проекты объясняют намерением сделать кино прибыльным, но ведь и это не так. Окупаются единицы, а тратятся на них сотни миллионов, миллиарды.

Мы говорим о необходимости сохранения истории, о её правдивости, о воспитании патриотизма, а взамен – абсолютная подмена истинных ценностей на фальшивые. Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Не надо нам рассказывать, что в театрах надо показывать голых, потому что это свобода творчества, – уверен Константин Малофеев. – Это нарушает нравственность. Мы должны воспитывать население на государственных каналах, за счёт государственного Фонда кино. Мы должны иметь культурную политику, которая призывает молодых людей создавать семьи. Как только государственная копейка туда попадает – это должно соответствовать концепции высшего национального приоритета – демографии».

Дефицит учителей плюс низкие зарплаты: о нормальном воспитании говорить не приходится

Много вопросов и по поводу работы Министерства просвещения – оказывается, к депутатам от «Единой России» (притом что премьер Медведев возглавляет партию) поступало «большое количество обращений» по этому ведомству.

«Заработная плата учителей остаётся на недостаточно высоком уровне, всё ещё избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и особенно школьного образования в целом», – заявили во фракции.

Не будем вдаваться в подробности, почему прежде всё это оставалось за кадром, но и эти явные провалы, на которые нужно и должно было обращать внимание, во многом тоже влияют на один из ключевых национальных приоритетов – сбережение и приумножение народа.

«И для этого в том числе нужно и горячее питание в школах, для этого нужны эти самые доплаты классным руководителям, занимающимся воспитанием», – уверен Малофеев.

Сегодня на самом деле с системой образования беда. И речь даже не об этом ЕГЭ, который сводит выпускников с ума, и не о непонятных учебных стандартах, про низкую эффективность которых говорят эксперты, но о качестве воспитательного процесса, который ребёнок получает в школе, и о стимулах для педагогов, чтобы они выполняли свои прямые обязанности как следует.

В общеобразовательных учреждениях сегодня не хватает 10% учителей – преподавателей физики, математики, информатики, иностранных языков: низкий заработок, невнятная и сомнительная система начислений и расчётов, невероятная нагрузка. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Где всё это?

Вопрос риторический. В общеобразовательных учреждениях сегодня не хватает 10%в учителей – преподавателей физики, математики, информатики, иностранных языков: низкий заработок, невнятная и сомнительная система начислений и расчётов, невероятная нагрузка.

И как заставить тех, кто работает, сеять «доброе и вечное», если у них мысли не об этом, а о том, как прокормить собственные семьи да уделить, отвязавшись наконец от написания бессмысленных отчётов, время своим детям?

Да, в последние годы многие школы, стоит отдать должное, получили современное оборудование, крутую «начинку» для классов, но сколько ещё учреждений образования нуждаются в элементарном ремонте? А состояние спортзалов, без которых невозможно получить здоровое подрастающее поколение? И конечно, уже упомянутое нравственное воспитание, с акцентом на семью и уважение к истории и традициям?

Таким образом, получается, что только комплексные перемены в работе всего социального блока нового правительства, разворот от штампов и погони за дутыми цифрами способны переломить сложную ситуацию, в которой мы оказались благодаря просчётам предыдущего кабмина.