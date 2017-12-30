ТОП-10 лидеров-антиглобалистов

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Конец года — повод ещё раз задуматься о том, куда движется человечество, народы и каждый человек в отдельности. Политические баталии не утихают на протяжении всей истории, поднимая на вершину то одних деятелей, то других. Телеканал "Царьград" подготовил список из 10 наиболее влиятельных политических и общественных фигур

1. Владимир Путин. Более полутора десятилетий глава российского государства является символом противостояния всего здравомыслящего, человеческого глобальной гегемонии Запада.

Он прошёл долгий путь от коменданта осаждённой крепости, которой Россия была в 2000 году, до наиболее влиятельного мирового политика, от слова которого зависит судьба целых государств.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Одним из главных достижений российского лидера в 2017 году, безусловно, можно считать успешное завершение сирийской кампании и окончательное закрепление России в регионе.

2. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Церкви является наиболее последовательным выразителем чаяний консервативного большинства нашей страны. Рост авторитета Церкви связан с тем, что священноначалие взяло курс на более активную работу в общественном пространстве.

2017 год ознаменовался запуском или расширением целой череды благотворительных проектов, преобразились и значительно расширили аудиторию многие православные СМИ, ведётся активная работа в социальных сетях. Возможно, именно поэтому Патриарх Кирилл подвергается регулярным нападкам со стороны ряда журналистов и общественников как внутри России, так и за её пределами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: www.globallookpress.com

Отдельно стоит отметить активную позицию Русской Церкви в деле защиты христиан Ближнего Востока: священноначалие принимает деятельное участие в организации гуманитарных акций и помощи братьям по вере в восстановлении святынь.

3. Си Цзиньпин. Глава КНР в 2017 году не только упрочил свои позиции как главы государства, но и провёл ряд важнейших реформ КПК.

В целом курс Китая можно охарактеризоваться как гиперсуверенистский: уважая права других государств на проведение независимой политики, Пекин никому не позволяет диктовать себе условия.

Си Цзиньпин. Фото: www.globallookpress.com

В 2017 году был анонсирован ряд проектов, направленных на интеграцию Евразии, в частности, "Один пояс — один путь", главную роль в котором играют КНР и Россия.

4. Андрей Бабиш. Новоизбранный председатель правительства Чехии — яркий пример того, что при должном нажиме и смелости можно достичь реальных результатов. Платформа партии Бабиша — национальные интересы Чехии, суверенитет, борьба с миграцией и традиционные ценности. Ещё один патриот-евроскептик во главе правительства страны-члена ЕС — отличное подтверждение тезиса о том, что "правый поворот" в Европе — это серьёзно.

Андрей Бабиш. Фото: www.globallookpress.com

5. Игорь Додон. Президент Молдовы весь 2017 год стойко отбивал атаки глобалистов как внутри страны, так и со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Несмотря на колоссальное давление и регулярные провокации, Додон остался верен своему курсу на суверенное государство и нормализацию отношений с Россией. В ходе парламентских выборов 2018 года президент и его сторонники могут значительно укрепить позицию патриотического крыла молдавского общества.

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com

6. Хайнц-Кристиан Штрахе. Лидер Австрийской партии свободы, вопреки всем усилиям глобалистских структур, на территории своей страны сумел отстоять право австрийцев на защиту национальных интересов. В результате парламентских выборов Партия свободы совместно с Австрийской народной партией Себастьяна Курца сформировала коалиционное правительство, в котором Штрахе получил пост вице-канцлера, по сути, второго человека в государстве.

Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: www.globallookpress.com

Тот факт, что на этой позиции находится убеждённый евроскептик и антиглобалист, исходящий из национальных интересов своей страны, окончательно подтверждает идею о том, что Евросоюз в его нынешнем виде доживает свои последние дни.

В 2018 году Штрахе и Курцу на деле предстоит доказать свою приверженность патриотическим и популистским идеям, позволившим им победить на выборах.

7. Рамзан Кадыров. Глава Чечни не первый год оказывается под информационными бомбардировками западных и международных СМИ. Он раздражает оппонентов открытой верностью традициям своего народа. Он не стесняется демонстрировать свою религиозность, при этом не навязывая её другим.

Рамзан Кадыров. Фото: www.globallookpress.com

Поведение Кадырова в информационном пространстве выгодно выделяет его на фоне многих "вестернизированных" министров и губернаторов тем, что он открыто бросает вызов Западу и глобализации, не оставляя путей для отступления.

8. Стивен Бэннон. Одна из самых загадочных фигур современной американской политики. Бэннона называют "архитектором победы Трампа" и главным идеологом движения "Алт-Райт" в США, выступающего за отказ от глобализма и навязывания либеральных ценностей всему миру. Придя в Белый дом в команде Трампа, Бэннон продержался там всего семь месяцев — вашингтонские элиты не потерпели "чужака". После ухода с поста главного стратега Белого дома Бэннон всерьёз принялся за переформатирование консервативного движения, принёсшего победу Трампу.

Стивен Бэннон. Фото: www.globallookpress.com

По факту именно этот человек олицетворяет сегодня протест консервативных американских христиан против власти глобального капитала в их стране.

9. Марин Ле Пен. Несмотря на досадное поражение на президентских выборах в этом году, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен не собирается сдаваться и продолжит борьбу за будущее Франции. Благодаря своей решительности и отваге, эта женщина стала символом сопротивления европейцев власти Брюсселя и транснациональных элит. Если у Франции есть будущее, то оно однозначно связано с Ле Пен и её окружением.

Марин Ле Пен. Фото: www.globallookpress.com

10. Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на то, что между Москвой и Анкарой существуют противоречия, президент Турции по праву может замыкать данный список.

Успех сирийской кампании во многом связан с договороспособностью Анкары. Также отмечается значительный сдвиг в геополитической ориентации турецкого лидера. В 2017 году однозначно наметилась тенденция на отказ от евроатлантической интеграции через НАТО и ЕС в сторону евразийской через сближение с Москвой, Тегераном и Пекином.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

Такого рода решение требует мужества и решительности, а также осознания себя как независимого политического субъекта, который руководствуется исключительно собственными национальными интересами.

Афанасьев Андрей