ТОП-10: Американцы сосчитали снег во всех городах мира

Специальное агенство замерило сугробы в городах по всему миру и составило рейтинг самых заснеженных городов.

Американская компания, занимающаяся погодой, составила список городов, где больше всего выпадает снега.

Результаты исследования опубликовала Daily Mail. В анализе принимали участие только города с населением более 100 тыс. человек

В ТОП-10 вошли населенные пункты с сугробами высотой от двух с половиной до восьми метров.

Итак самой снежной страной оказалась Япония.

Первое место у города Аомори, второе и третье у Саппоро и Тоямы соответственно.

Следящие места распределились следующим образом: 4 — Сент-Джонс (Канада), 5 — Квебек (Канада), 6 — Сиракузы (Канада ), 7 — Сагеней (Канада), 8 — Акита (Япония), 9- Рочестер (США) и 10-е место Буффало (США).

Россия не вошла в ТОП-10. Хотя учитывая заснеженность столицы в этим году, многие бы москвичи поспорили с этим рейтингом.

Так, в последний день января москвичей ожидает три погодных "подарка" — снег, туман и дождь. Снегопад, начавшийся в Москве вечером среды, продлится всю ночь и завершится только утром, 31 января. За это время прирост снега по городу местами составит до пяти сантиметров.