Тонущему в санкциях Западу шуткой ответил Норкин: "А вы как разорились, сэр?"

Из гневных комментариев и публикаций жителей западных стран с каждым днём становится всё очевиднее: санкции, введённые коллективным Западом во главе с США, всё больнее бьют по простым жителям этих же стран. Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассказал шутку в тему этой ситуации: "А вы как разорились, сэр?".

В эфире программы "Место встречи" Норкин рассказал о смешном меме, который увидел в Сети, рассматривая юмористические картинки в американских и европейских изданиях. Одну из картинок о санкциях против России он увидел в британском издании.

"Весна, 2022 год, на улице сидят и беседуют двое нищих", - начал он.

По словам Норкина, на картинке изображён диалог этих двух людей.

"Один говорит: "А вы как разорились, сэр? Игромания, наркотики?". А второй говорит: "Нет, я забыл свет на ночь выключить", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что британцы негодуют из-за масштабного падения доходов на фоне введённых против России санкций. При этом эксперты управления по бюджетной ответственности отмечают, что попытки канцлера казначейства Риши Сунака исправить ситуацию сокращением налогов и другими экономическими мерами особого эффекта не возымеют. А уровень жизни британцев рекордно упадёт. По мнению экспертов, такого падения не было с середины XX века.

Читатели газеты Daily Mail негодуют из-за нелепых попыток властей исправить ситуацию и предупреждают, что итог может быть очень печальным для самих властей.