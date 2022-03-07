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Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России

07 марта 2022, 19:35  •  803 • Политика
Венгрия всего за несколько часов перестала быть партнёром России в плане деэскалации украинского кризиса. Премьер-министр страны Виктор Орбан всё же разрешил размещение войск НАТО в своей стране.
Тонкости доставки оружия на Украину - в двух заявлениях Виктора Орбана. Ранее было заявлено, что страна не планирует обращаться к союзникам по альянсу с просьбой о переброске на её территорию их военных частей. А также о том, что Венгрия не намерена посылать своих солдат и направлять оружие на Украину. Однако 7 марта на заседании Оперативного штаба национальной безопасности было принято решение разрешить размещение войск НАТО на территории страны и транзит оружия в другие страны альянса, но не на Украину: разрешить размещение войск НАТО в Задунайском крае при необходимости.
Напомним, Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны НАТО продолжают поставки вооружений киевскому режиму. Отметим, сегодня должен состояться третий раунд мирных переговоров сторон.

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