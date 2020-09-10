Тонкий намёк: Лукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи

В преддверии поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву российский посол в Минске подарил главе государства карту Белоруссии в составе Российской империи. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТА".

Речь идёт о невероятном раритете - факсимильном издании книги 1866 года, где содержатся топографические карты губерний Российской империи XIX века. Среди них и топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерний.

Это ещё одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, - сказал посол России, вручая подарок президенту Белоруссии.

На фоне событий в стране, визита премьер-министра России и переговоров по интеграции Союзного государства многие увидели в подарке скрытый символизм.

Подарить Лукашенко перед визитом в Москву карту белорусских губерний в составе Российской империи - это совсем ни на что не намёк, нет, - пишет Telegram-канал "Пул №3".

В том, что процесс интеграции России и Белоруссии сдвинулся с мёртвой точки, уверен и учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он считает, что появление в Минске премьер-министра России Михаила Мишустина - это ключевой индикатор.