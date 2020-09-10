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Тонкий намёк: Лукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи
10 сентября 2020, 19:35 • 91 • Политика
Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи. "Ещё одно подтверждение историзма", - сказал дипломат, вручая подарок. В Сети увидели в этом "тонкий намёк".
В преддверии поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву российский посол в Минске подарил главе государства карту Белоруссии в составе Российской империи. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТА".
Речь идёт о невероятном раритете - факсимильном издании книги 1866 года, где содержатся топографические карты губерний Российской империи XIX века. Среди них и топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерний.
На фоне событий в стране, визита премьер-министра России и переговоров по интеграции Союзного государства многие увидели в подарке скрытый символизм.
В том, что процесс интеграции России и Белоруссии сдвинулся с мёртвой точки, уверен и учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он считает, что появление в Минске премьер-министра России Михаила Мишустина - это ключевой индикатор.
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