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Тонкий намёк: Лукашенко подарили карту белорусских губерний в составе Российской империи

10 сентября 2020, 19:35  •  91 • Политика
Посол России подарил Лукашенко карту Белоруссии в Российской империи. "Ещё одно подтверждение историзма", - сказал дипломат, вручая подарок. В Сети увидели в этом "тонкий намёк".
В преддверии поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву российский посол в Минске подарил главе государства карту Белоруссии в составе Российской империи. Об этом сообщает белорусское информагентство "БелТА".
Речь идёт о невероятном раритете - факсимильном издании книги 1866 года, где содержатся топографические карты губерний Российской империи XIX века. Среди них и топографические карты Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской губерний.
Это ещё одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, - сказал посол России, вручая подарок президенту Белоруссии.
На фоне событий в стране, визита премьер-министра России и переговоров по интеграции Союзного государства многие увидели в подарке скрытый символизм.
Подарить Лукашенко перед визитом в Москву карту белорусских губерний в составе Российской империи - это совсем ни на что не намёк, нет, - пишет Telegram-канал "Пул №3".
В том, что процесс интеграции России и Белоруссии сдвинулся с мёртвой точки, уверен и учредитель Царьграда Константин Малофеев. Он считает, что появление в Минске премьер-министра России Михаила Мишустина - это ключевой индикатор.
Мы не присоединяем то, что находится на другом уровне развития, и, как Российская империя делала это, всегда начинаем кормить Кавказ, Среднюю Азию, подтягивать до своего уровня. Здесь не так, это (Белоруссия. - Ред.) точно такая же Россия, с трудолюбивым народом, говорящая на том же языке, та же культура. Ничего особенного для нас не поменяется, просто мы станем больше и сильнее. Это очень важно, - подчеркнул Константин Малофеев.

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