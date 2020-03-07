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"Тони, ты маленький лжец!" Хабиб и Фергюсон встретились в Лас-Вегасе
07 марта 2020, 11:35 • 27 • Аналитика
Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона резонно считается одним из самых крупных и ожидаемых в истории смешанных единоборств. Поединок спортсменов пытались организовать уже четырежды, но каждый раз он срывался. Пятый заход должен наконец-то оказаться успешным, и на кону в этот раз будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.
Шоу состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 апреля по московскому времени. А за полтора месяца до грандиозного события бойцы посетили Лас-Вегас, где приняли участие в пресс-конференции, которая не обошлась без обмена резкими и яркими фразами.
О поединке
Тони Фергюсон: Вокруг этого боя настоящий хайп. Время для шоу, ребята! Хабиб, лучше тебе не сниматься с этого поединка, нам пора драться. Знаете, это будет мой первый спарринг за долгое время. Мне нужен спарринг-партнер, в поединке с Хабибом я этим и займусь. Это будет легкий бой. (Обращается к Нурмагомедову) Послушай, а кого ты бил? Парней, которые занимались борьбой в старшей школе. Слушай, да мы можем с тобой поотжиматься, и даже в этом я выиграю.
Хабиб Нурмагомедов: Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но я не люблю его как человека, потому что он глуп.
ТФ: Ты даже не знаешь, насколько я образован.
ХН: Нет-нет, ты недалек. В общем, посмотрим, что случится 18 апреля. Мне нравятся вызовы: Конор (Макгрегор), (Дастин) Пуарье, все мои бои… Тони — один из лучших в мире. Я должен выиграть у этого парня, если хочу закрепить мое наследие, сделать его бесконечным.
ТФ: Ты не победишь. Я остановлю тебя и даже не дам выпрыгнуть из этой клетки, как ты делал раньше. Повторюсь, Хабиб бил только школьников, так что это просто еще один бой для меня. Между нами даже есть уважение, и я не хочу поливать его грязными словами, мне это не нужно. Просто я калифорниец, люблю хайп и хочу победить в этом поединке.
Мы все здесь спортсмены. Можно многое говорить, но важно то, с какой ментальностью вы выходите на поединок, как воплощаете в жизнь свой план на бой. В последнее время я был очень занят, много работал ради победы. А через полтора месяца я выйду в клетку и выиграю у этого парня. Эй, посмотри на меня, Хабиб.
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