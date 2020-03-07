"Тони, ты маленький лжец!" Хабиб и Фергюсон встретились в Лас-Вегасе • 27 • Аналитика © Ethan Miller Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона резонно считается одним из самых крупных и ожидаемых в истории смешанных единоборств. Поединок спортсменов пытались организовать уже четырежды, но каждый раз он срывался. Пятый заход должен наконец-то оказаться успешным, и на кону в этот раз будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе. Шоу состоится в Нью-Йорке в ночь на 19 апреля по московскому времени. А за полтора месяца до грандиозного события бойцы посетили Лас-Вегас, где приняли участие в пресс-конференции, которая не обошлась без обмена резкими и яркими фразами. О поединке Тони Фергюсон: Вокруг этого боя настоящий хайп. Время для шоу, ребята! Хабиб, лучше тебе не сниматься с этого поединка, нам пора драться. Знаете, это будет мой первый спарринг за долгое время. Мне нужен спарринг-партнер, в поединке с Хабибом я этим и займусь. Это будет легкий бой. (Обращается к Нурмагомедову) Послушай, а кого ты бил? Парней, которые занимались борьбой в старшей школе. Слушай, да мы можем с тобой поотжиматься, и даже в этом я выиграю. Хабиб Нурмагомедов: Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но я не люблю его как человека, потому что он глуп. ТФ: Ты даже не знаешь, насколько я образован. ХН: Нет-нет, ты недалек. В общем, посмотрим, что случится 18 апреля. Мне нравятся вызовы: Конор (Макгрегор), (Дастин) Пуарье, все мои бои… Тони — один из лучших в мире. Я должен выиграть у этого парня, если хочу закрепить мое наследие, сделать его бесконечным. ТФ: Ты не победишь. Я остановлю тебя и даже не дам выпрыгнуть из этой клетки, как ты делал раньше. Повторюсь, Хабиб бил только школьников, так что это просто еще один бой для меня. Между нами даже есть уважение, и я не хочу поливать его грязными словами, мне это не нужно. Просто я калифорниец, люблю хайп и хочу победить в этом поединке. Мы все здесь спортсмены. Можно многое говорить, но важно то, с какой ментальностью вы выходите на поединок, как воплощаете в жизнь свой план на бой. В последнее время я был очень занят, много работал ради победы. А через полтора месяца я выйду в клетку и выиграю у этого парня. Эй, посмотри на меня, Хабиб. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 6 Мар 2020 в 4:22 PST ХН: Слова Фергюсона? Мне все равно. Нельзя быть слишком эмоциональным. Когда идешь в клетку, нужно сосредоточиться, концентрироваться на победе, чтобы размазать своего соперника. Я наслаждаюсь, когда мне удается измотать оппонента, заставить его сдаться. Тони - очень крепкий парень. Он лучше многих, с кем я дрался. Возможно, он мог стать лучшим легковесом всех времен, но сейчас этот парень уже слишком стар. ТФ: Будешь говорить такое, когда сможешь перебороть и победить меня. Только чемпионское дерьмо! А пока помолчи. ХН: Люди все равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его по октагону и заставлю валяться на канвасе. Больше трештока и географии ТФ: Парень, просто заткнись. Хабиб никогда не дрался в уличных драках. Он бился с теми, кого можно назвать любителями. Чертовы школьники. ХН: Ты — американец, ты вообще не умеешь драться на улицах. При этом даже не знаешь, откуда я. Ты не знаешь, что творится в тех местах, и смеешь так со мной разговаривать. Посмотри на меня, Тони. Скажи людям, когда ты в последний раз дрался на улице. Да я тебя сломаю, если мы будем драться на улице. ТФ: Моя подготовка? Она абсолютно никак не поменялась. Работаю так же, как раньше. ХН: Ты врешь! Хочешь сказать, тебя не заботят мои навыки? Ты не готовишься к моим сильным сторонам, не изучаешь меня? Маленький лжец. Я всегда готовлюсь к своим соперникам персонально. ТФ: Ох, ты узнаешь, на что способен настоящий мексиканец. Готов поставить свое сомбреро против твоей папахи! ХН: Ты же только что называл себя американцем. Так откуда ты? Ты не мексиканец, а калифорниец. Это не одно и то же. ТФ: Эй, я ничего не говорил о твоей нации. Я уважаю твой народ. Пошел ты, Хабиб. ХН: Слушай, фальшивый мексиканец, тебя зовут Тони Фергюсон. Какой ты мексиканец? Это американские имя и фамилия… Вообще не понимаю, что у него в голове. Тони выжил из ума, реально сумасшедший (смеется). Но я уважаю его умения, бойцовские навыки, тут без вопросов. Хотя, повторю, никакой он не мексиканец. На меня вообще не действуют его слова. Здесь одна правда: он лже-мексиканец. Тони, ты же говорил, что американец, так гордись этим! Не надо болтать про Мексику. О Мэйуэзере Речь о возможном поединке Нурмагомедова и экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера-младшего. Ранее американец заявил, что готов устроить бой с Хабибом и реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 600 миллионов долларов. ХН: А кто даст ему столько денег? Точно не я (смеется). Как говорил прежде, я могу подраться с ним 11 раундов по правилам бокса и один по правилам ММА. Если он согласен на это, то мы можем подраться. ТФ: Ты же не выдержишь 11 раундов против Мэйуэзера. У тебя нет необходимых навыков бокса, чтобы соваться в ринг с такими парнями. ХН: Заткнись, когда я говорю. Флойд — серьезное имя в спорте, как и я теперь. Мы можем сделать кассу, но свои условия я уже сказал. ТФ: Эй, я — тот, кто вам нужен. Наберите мне в любой момент. Я — убийца. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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