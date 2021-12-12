«Тон предельно конкретный»: Песков рассказал о разговоре Путина и Байдена по Украине

Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом отмечал, что российские войска никому не угрожают. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, президент напомнил, что войска дислоцированы на территории России. Представитель Кремля отметил, что негативная риторика США плохо сказывается на отношениях двух стран.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом отмечал, что российские войска никому не угрожают. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков уточнил, что на переговорах президент чётко сказал, что российские войска дислоцированы на территории России.

«И, конечно, вот это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также рассказал, что на встрече Байден заявил, что в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину Москва будет финансово изолирована.

«Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда, — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — пояснил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что тон переговоров лидеров был «предельно конкретный», президенты выказывают друг другу «атрибутику доброго общения».

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание, что недружелюбные заявления Джо Байдена плохо сказываются на отношениях двух стран.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости», — сказал он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

РИА Новости

© Алексей Майшев

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в режиме видеосвязи 7 декабря. Беседа президентов продлилась два часа.

По словам российского лидера, разговор с Байденом был открытым и предметным, лидеры подробно поговорили по всем запланированным темам.

При этом на переговорах Байден высказался о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с границей Украины и заявил о возможных санкциях, которые США и их союзники готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.

Путин призвал американского лидера не перекладывать ответственность на Москву, и напомнил, что именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.

Напомним, в последнее время в ряде западных стран и на Украине заявляли о якобы готовящемся «вторжении» России на украинскую территорию.

В частности, Джо Байден заявлял, что США в случае возможного «вторжения» России на Украину направят свои войска в соседние страны НАТО.

«Нам придётся направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — цитирует его слова ТАСС.

При этом в конце ноября Песков подчёркивал, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов.

«И совершенно неправильно любые перемещения Вооружённых сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами», — заметил представитель Кремля.

Также Песков в интервью корреспонденту RT Илье Петренко подчеркнул, что в Москве видят «многочисленные утки», которые вбрасываются о якобы запланированной «агрессии» России против Украины.

«При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — говорил он.

Владимир Путин также называл заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, алармистскими. В то же время президент подчёркивал, что Киев демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате.

Путин подчёркивал, что Россия никогда не становилась враждебной по отношению к другим государствам.

«Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками», — отметил он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Вместе с тем в посольстве России в Лондоне отмечали, что ситуация на Украине становится более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО.

Там отмечали, что «возможная российская агрессия против Украины» — это «фальшивый лозунг, которым слишком часто пользуются британские политики и лояльные СМИ».