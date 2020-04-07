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Томос раскола: ситуация с православием на Украине спустя год с лишним после решения Константинополя

07 апреля 2020, 11:35  •  41 • Аналитика

Чуть более года назад, в январе 2019 г., был издан так называемый томос Патриарха Константинопольского об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Это решение привело к расколу в украинском православии и создало очень неблагоприятную ситуацию для верующих украинцев, вынужденных переходить из церкви в церковь вместе с приходами. Как обстоят дела в этой связи сегодня?


Решение о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины было принято патриархом Варфоломеем 6 января 2019 года, однако назревало оно давно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать – это решение было обусловлено не религиозными, а политическими соображениями и принималось исключительно в целях ослабления влияния России на Украину и украинское население.



Потребность киевского режима как можно более четко продемонстрировать свое отделение от России во всех аспектах, свою независимость и отличность от России и русского мира, выразилась, в том числе, и в борьбе за автокефалию украинской церкви. Не случайно главным инициатором автокефалии был Петр Порошенко, который, несмотря на отделение церкви от государства, активно вмешался в религиозные вопросы.

Что касается Константинопольского патриархата, то у него всегда были непростые отношения с Москвой и автокефалию ПЦУ в Фанаре рассматривали как прекрасную возможность вырвать из-под опеки Москвы огромную территорию с десятками миллионов жителей, пусть и не все из них являлись на тот период потенциальной паствой новой автокефальной церкви.

Однако дарованный патриархом Варфоломеем томос, вслед за обособлением от Москвы, привел и к другим последствиям – к конфликту внутри украинской церкви между двумя очень значимыми иерархами – митрополитом Филаретом (Михаил Денисенко) и митрополитом Епифанием (Сергей Думенко).

Первоначально Филарет получил титул «почетного патриарха», однако он настаивал на сохранении структуры Киевского патриархата и рассчитывал остаться главой Православной церкви Украины в статусе Патриарха Киевского и всея Руси-Украины. Но митрополит Епифаний, заручившись поддержкой значительной части иерархов ПЦУ, киевского режима и собственно Константинопольского патриархата, видел предстоятелем ПЦУ себя.

С 3 февраля 2019 года Епифаний был провозглашен митрополитом Киевским и всея Украины. Филарет, в свою очередь, покинул ПЦУ и теперь возглавляет Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая, в отличие от ПЦУ, не признана Константинопольским патриархатом. Она же не признана и РПЦ.

Филарет томос об автокефалии не признал, мотивировав это тем, что украинское православие перешло из одной зависимости в другую – было зависимо от Москвы, а стало зависимо от Константинополя. ПЦУ фактически оказалась в статусе митрополии Константинопольского патриархата, полностью зависимой и в религиозных, и в финансовых вопросах от Фанара.

В свою очередь, в ПЦУ фактически обвинили Филарета в расколе, но при этом не забыли о показном милосердии: великодушно оставили за пожилым иерархом право проживания в резиденции, на что Филарет отреагировал саркастически, в духе «спасибо, что не выгнали на улицу».

Естественно, что поддержка со стороны властей стала главной причиной перехода многих прихожан в ПЦУ и передачи ПЦУ многих приходов даже УПЦ Московского патриархата. Переход из Московского патриархата в новую церковь наиболее активно наблюдался на западе Украины, где всегда были широко распространены антироссийские настроения. Для сравнения: к весне 2019 года о выходе из УПЦ МП сообщили 116 приходов в Волынской области и лишь 1 приход в Запорожской области (3 прихода – в Днепропетровской, 4 – в Николаевской областях).

О том, что церковный раскол на Украине носит политический характер, свидетельствует и еще одно любопытное обстоятельство. Как только к власти в Киеве пришел новый президент Владимир Зеленский, позиционирующий себя в качестве равноудаленного от всех церквей в религиозном вопросе, начался обратный процесс – несколько приходов вернулись из ПЦУ в состав УПЦ МП. Если анализировать количество приходов, то сейчас по нему лидирует УПЦ МП (около 13 тыс. приходов), затем идет ПЦУ (8 тыс. приходов) и с огромным отрывом – УПЦ КП Филарета (всего около 20 приходов).

Сейчас к дележу приходов и церковного имущества ПЦУ привлекло государственные власти. Полицейские не чураются применять специальные средства против прихожан УПЦ КП Филарета, а Филарет, в свою очередь, не брезгует обвинять своего оппонента Епифания в чем угодно, вплоть до того, что последний - внебрачный сын покойного митрополита Даниила (Чокалюка).

Раскол украинского православия стал одним из самых печальных событий для РПЦ. Политические интересы киевского режима и амбиции отдельных иерархов привели к тому, что на Украине не просто оказались несколько церквей, а начались настоящие разборки за имущество, за приходы и прихожан, к которым подключились политические организации и властные структуры. На самих верующих такая ситуация отражается крайне негативно: люди переходят из церкви в церковь вслед за приходами и не понимают, прихожанами какой церкви они окажутся завтра. Непонимание особенно ярко выразилось в последние несколько недель, когда прихожане хотят помолиться о скорейшем преодолении проблем пандемии, но вся проблема для них том, что в раскольнических церквях Украины от них требуют ещё и подтверждения своей "приверженности" именно им и никаким другим. То есть политика проникла даже в духовную жизнь Украины.

Илья Полонский

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