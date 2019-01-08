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Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

08 января 2019, 14:54  •  41 • Украина
Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
 
© Str/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Как информирует телеканал «Прямой», томос забрали представители духовенства.

«И где он сейчас сохраняется, работники музея не знают, потому что это не их парафия. Есть информация, что вскоре томос отправится в Стамбул на несколько дней, потому что в Стамбуле состоится Священный синод», — сказала корреспондент телеканала.

По её словам, во время Синода необходимо заверить документ и поставить подпись, что может занять несколько дней, после чего томос вернётся на Украину.

Ранее в Минкультуры Украины заявили, что томос вернут в Стамбул, так как его подписали не все члены Синода Вселенского патриархата. 

При этом позднее, как передавал ТСН, в Министерстве культуры опровергли данные о том, что томос собираются вернуть в Стамбул.

По заявлениям ведомства, документ будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

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