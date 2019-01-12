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Томос, или туда и обратно

12 января 2019, 11:39  •  103 • В России

Странствия томоса, выписанного Константинопольским патриархатом новой неканонической церкви (читай, религиозной секте) Украины невольно ассоциируются с названием первой повести о хоббитах Джона Рональда Руэла Толкина: «Хоббит, или туда и обратно». Подписанный документ сначала привезли на Украину, потом вернули в Стамбул после Рождества, и лишь затем, спустя несколько дней, он снова был ввезен в Незалежную. Спрашивается – зачем такие сложности, и кому они были нужны? Уж совершенно точно не самому «новоделу», получившему название «Православная церковь Украины» (ПЦУ) или «Святейшая церковь Украины» (с неблагозвучной аббревиатурой СЦУ).

Оказывается, первоначально на Украину привезли не полноценный томос, а лишь его, грубо говоря, проект. Он был подписан лишь главой патриархии с резиденцией в одном из кварталов Стамбула, непосредственно Варфоломеем. И только. А чтобы стать действительным вступившим в силу документом, на нем должны были стоять подписи всех членов синода Вселенского патриархата. Он ведь и официально так называется – «Патриарший и Синодальный томос». А вот когда его вернули из Стамбула, на нем уже красовались все необходимые подписи, которые отсутствовали в нем во время «ознакомительно-туристического» тура. Правда, как выяснили украинские журналисты, эти подписи частично не совпадали с перечнем членов синода, опубликованном на сайте Константинопольской патриархии.

Подписи, как минимум, шести членов синода отсутствовали. Причем, иерархов, в церковном мире весьма известных, а вместо них стояли подписи шести других митрополитов. Однако, ни о какой подделке речь не идет. Загадочная история несовпадений на самом деле выглядит гораздо проще и непригляднее. Варфоломей воспользовался своим правом на ротацию состава синода, которое записано в уставе Константинопольского патриархата, и вывел из него тех, кто мог быть несогласным с его решением. И ввел поддерживающих его беспрекословно. Так сказать, подстраховался на всякий неудобный случай. Тем более, что в прежнем составе синода были и те, кто конфликтовал с нынешним стамбульским предстоятелем. А ему было крайне важно единогласное одобрение, потому что даже один несогласный мог порушить всю тщательно выстроенную интригу. Тех же, кто имел отличное от него мнение, но остался в составе синода, пришлось уламывать в спешном порядке. Ведь тот же самый Порошенко провозгласил получение томоса к Рождеству, и малейшее опоздание со сроками могло подпортить торжественность и символизм момента.

Вот и пришлось везти сначала в Киев даже не облегченную, а недействительную версию, а потом спешно латать дыры, чтобы и рыбку, как говорится, и удовольствие. А в результате получилось, как в названии повести Толкина. Да и даже с этим тяни-толкаем вышло как-то нелепо. Поскольку и по сию пору ни одна из канонических православных конфессий, за исключением базирующегося в турецком Стамбуле Константинопольского патриархата, церковный «новодел» на Украине так и не признала. Несмотря на неоднократные призывы Варфоломея, которому ломать через колено своих подчиненных удается гораздо лучше, чем взаимодействовать с другими православными.

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