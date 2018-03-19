|
Томаты "Новичок", Борис Джонсон - "Дурачок": Соцсети нашли "неопровержимые доказательства" вины России
19 марта 2018, 21:54 • 248 • Политика
С подачи соцсетей выяснилось, что "Новичок" действительно производится в России.
Британское правительство утверждает, что перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери химическим веществом российского производства, носящим кодовое название "Новичок". Россия уже успела несколько раз отметить на официальном уровне, что никаких разработок вещества под таким именем в нашей стране никогда не велось. Тем не менее британская сторона продолжает настаивать на своих обвинениях.
Многим в российском сегменте соцсетей кажется нелепым и смешным само название мифического отравляющего препарата. Все же мало понятно, почему, даже если Россия не прекратила все работы по разработке химического оружия еще в 1992 году, кто-то мог бы захотеть назвать яд таким странным именем.
Телеграм-канал "Медиатехнолог", впрочем, объявил недавно, что нашел "неопровержимые доказательства" того, что "Новичок" не только существует, но и массово производится в России. К сожалению для Лондона, речь идет не о нервно-паралитическом веществе, а о семенах томатов. Они действительно выпускаются в нашей стране компанией "Аэлита".
Шутка быстро нашла свою аудиторию. Некоторые даже поспешили дополнить ее собственным комментарием.
Подпишитесь на нас
248
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
16 марта 2018, 09:24
|
15 марта 2018, 16:54
|
14 марта 2018, 15:09
|
19 марта 2018, 00:39
|
19 марта 2018, 08:54
|
18 марта 2018, 16:39
|
15 марта 2018, 00:54