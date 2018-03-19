Томаты "Новичок", Борис Джонсон - "Дурачок": Соцсети нашли "неопровержимые доказательства" вины России

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С подачи соцсетей выяснилось, что "Новичок" действительно производится в России.

Британское правительство утверждает, что перебежчик Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери химическим веществом российского производства, носящим кодовое название "Новичок". Россия уже успела несколько раз отметить на официальном уровне, что никаких разработок вещества под таким именем в нашей стране никогда не велось. Тем не менее британская сторона продолжает настаивать на своих обвинениях.

Многим в российском сегменте соцсетей кажется нелепым и смешным само название мифического отравляющего препарата. Все же мало понятно, почему, даже если Россия не прекратила все работы по разработке химического оружия еще в 1992 году, кто-то мог бы захотеть назвать яд таким странным именем.

Телеграм-канал "Медиатехнолог", впрочем, объявил недавно, что нашел "неопровержимые доказательства" того, что "Новичок" не только существует, но и массово производится в России. К сожалению для Лондона, речь идет не о нервно-паралитическом веществе, а о семенах томатов. Они действительно выпускаются в нашей стране компанией "Аэлита".

Шутка быстро нашла свою аудиторию. Некоторые даже поспешили дополнить ее собственным комментарием.

"Тут необходимо пояснение. На самом деле подлинное название боевого отравляющего вещества - "Дурачок". И последствия его применения гораздо ужаснее, чем сообщают СМИ. Вспомните, как выглядит Борис Джонсон..." - отметил по этому поводу хозяин другого телеграм-канала "СМИ".