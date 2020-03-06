«Томагавки» для морской пехоты США: как планируется использовать ракеты • 90 • Аналитика

В США назвали первый род войск, который может получить наземную версию знаменитой крылатой ракеты «Томагавк» после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



Скорее всего, первые наземные ракеты попадут в распоряжение Корпуса морской пехоты США. Несмотря на то, что в основном ракеты предназначены для применения против наземных целей, командование американской морской пехоты рассчитывает использовать «Томагавки» для ударов по кораблям противника.







Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Хиллари Бергер 5 марта 2020 года представил на заседании Конгресса США свой план использования противокорабельных ракет. Он запросил выделить из бюджета Соединенных Штатов 125 млн долларов на приобретение 48 ракет «Томагавк», которые должны будут поступить на вооружение подразделений морской пехоты.



Генерал Бергер подчеркивает, что морская пехота США уже в обозримом будущем превратится в часть интегрированных военно-морских сил и будет участвовать в контроле морского пространства и морских операциях против кораблей противника. Небольшие отряды морских пехотинцев, как рассчитывает комендант корпуса, будут атаковать корабли противника с помощью ракет «Томагавк» с корабля или с берега.



Пока неизвестно, какой именно вид ракет поступит на вооружение американской морской пехоты. Но скорее всего речь идет о MST – подварианте ракет Block V, или TACTOM, также известного как Block Va. MST, в частности, обладает новой многорежимной системой наведения, включающей инфракрасный датчик визуализации, радиочастотное наведение и навигацию с помощью GPS. Также ракета обладает двусторонней линией передачи данных, позволяющей корректировать курс и прицеливание во время полета.



Компания Raytheon по контракту с ВМС США в свое время занялась созданием военно-морской версии «Томагавка», что и привело к появлению программы MST. Ракету можно использовать и с подводных лодок, и с надводных кораблей. Но Корпусу морской пехоты придется разработать наземную пусковую установку для запуска ракет «Томагавк».



В августе 2019 г. уже были проведены испытания по запуску ракеты с земли, точнее – со специальной установки, но, по мнению, многих экспертов та установка, которая была продемонстрирована Пентагоном, носит явно экспериментальный характер и нуждается в дальнейшем и весьма масштабном совершенствовании.



Известный эксперт Джозеф Тревитик считает, что одним из решений для морских пехотинцев может стать адаптация пусковых установок артиллерийской ракеты высокой мобильности M142 ( HIMARS ) для запуска ракет MST.



Наземные противокорабельные ракетные комплексы будут обеспечивать противокорабельные пожары с суши в рамках комплексной морской войны против наземной войны,

- подчеркнул комендант Корпуса морской пехоты генерал Бергер, выступая перед Конгрессом.



Отметим, что в последнее время в американских вооруженных силах возрастает интерес именно к противокорабельным средствам. Очевидно, что это связано с ростом военно-морской мощи Китая и России – основных стратегических противников США в Мировом океане.





Для противодействия кораблям противника планируется задействовать не только собственно надводный и подводный флот и морскую авиацию, но и подразделения морской пехоты, которые вообще рассматриваются в США в качестве «универсальных солдат», способных к выполнению едва ли не любых задач в рамках обеспечения национальной безопасности и обороны.



Наиболее перспективным театром военных действий в США считают Азиатско-Тихоокеанский регион, где в Южно-Китайском море назревает конфликт между Китаем и несколькими азиатскими государствами, претендующими на спорный архипелаг Спратли. Также проблемной точкой в этом регионе является и Тайвань: понятно, что Пекин не оставляет планов по возвращению острова в состав Китая. Поэтому для американского военного командования вооружение морских пехотинцев ракетами представляется весьма обоснованной и актуальной задачей. В США назвали первый род войск, который может получить наземную версию знаменитой крылатой ракеты «Томагавк» после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Скорее всего, первые наземные ракеты попадут в распоряжение Корпуса морской пехоты США. Несмотря на то, что в основном ракеты предназначены для применения против наземных целей, командование американской морской пехоты рассчитывает использовать «Томагавки» для ударов по кораблям противника.Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Хиллари Бергер 5 марта 2020 года представил на заседании Конгресса США свой план использования противокорабельных ракет. Он запросил выделить из бюджета Соединенных Штатов 125 млн долларов на приобретение 48 ракет «Томагавк», которые должны будут поступить на вооружение подразделений морской пехоты.Генерал Бергер подчеркивает, что морская пехота США уже в обозримом будущем превратится в часть интегрированных военно-морских сил и будет участвовать в контроле морского пространства и морских операциях против кораблей противника. Небольшие отряды морских пехотинцев, как рассчитывает комендант корпуса, будут атаковать корабли противника с помощью ракет «Томагавк» с корабля или с берега.Пока неизвестно, какой именно вид ракет поступит на вооружение американской морской пехоты. Но скорее всего речь идет о MST – подварианте ракет Block V, или TACTOM, также известного как Block Va. MST, в частности, обладает новой многорежимной системой наведения, включающей инфракрасный датчик визуализации, радиочастотное наведение и навигацию с помощью GPS. Также ракета обладает двусторонней линией передачи данных, позволяющей корректировать курс и прицеливание во время полета.Компания Raytheon по контракту с ВМС США в свое время занялась созданием военно-морской версии «Томагавка», что и привело к появлению программы MST. Ракету можно использовать и с подводных лодок, и с надводных кораблей. Но Корпусу морской пехоты придется разработать наземную пусковую установку для запуска ракет «Томагавк».В августе 2019 г. уже были проведены испытания по запуску ракеты с земли, точнее – со специальной установки, но, по мнению, многих экспертов та установка, которая была продемонстрирована Пентагоном, носит явно экспериментальный характер и нуждается в дальнейшем и весьма масштабном совершенствовании.Известный эксперт Джозеф Тревитик считает, что одним из решений для морских пехотинцев может стать адаптация пусковых установок артиллерийской ракеты высокой мобильности M142 ( HIMARS ) для запуска ракет MST.- подчеркнул комендант Корпуса морской пехоты генерал Бергер, выступая перед Конгрессом.Отметим, что в последнее время в американских вооруженных силах возрастает интерес именно к противокорабельным средствам. Очевидно, что это связано с ростом военно-морской мощи Китая и России – основных стратегических противников США в Мировом океане.Для противодействия кораблям противника планируется задействовать не только собственно надводный и подводный флот и морскую авиацию, но и подразделения морской пехоты, которые вообще рассматриваются в США в качестве «универсальных солдат», способных к выполнению едва ли не любых задач в рамках обеспечения национальной безопасности и обороны.Наиболее перспективным театром военных действий в США считают Азиатско-Тихоокеанский регион, где в Южно-Китайском море назревает конфликт между Китаем и несколькими азиатскими государствами, претендующими на спорный архипелаг Спратли. Также проблемной точкой в этом регионе является и Тайвань: понятно, что Пекин не оставляет планов по возвращению острова в состав Китая. Поэтому для американского военного командования вооружение морских пехотинцев ракетами представляется весьма обоснованной и актуальной задачей. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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