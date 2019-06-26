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Толстой заявил в ПАСЕ, что никто не имеет права "давать уроки" России

26 июня 2019, 17:54  •  8 • Политика

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Присутствие российской делегации на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) говорит о готовности к диалогу, однако этот диалог должен быть на равных - никто не имеет права "давать уроки" России. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании ПАСЕ, на котором обсуждается вопрос о подтверждении полномочий российских законодателей в ассамблее.

"Мы готовы к мониторингу, к обсуждению всех проблем, о которых наши коллеги говорили. Но для того, чтобы был диалог, нужно, чтобы было две стороны", - подчеркнул политик. Он выразил сожаление в связи с тем, что "сегодня ассамблея, как и общественное мнение Европы, находится в плену украинской дезинформации, связанной с событиями последних пяти лет". Толстой указал, что многие оценки, которые звучали на заседании от антироссийски настроенных делегатов, "абсолютно несправедливы и не основаны на фактах".

Зампредседателя Госдумы отметил, что спорные вопросы "можно обсуждать в процессе диалога, он важен". "И наше присутствие здесь - это, если хотите, протянутая рука со стороны России Европе, в данном случае ПАСЕ, - обратился он к ассамблее. - Если вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергнете эту руку, мы уйдем".

"Но никогда и ни у кого не возникнет право давать уроки России. Потому что мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания", - предупредил Толстой. "Считаю, что для нас очень важно начать этот диалог, но мы можем начать его только на равных, поэтому любые поправки, лишающие нашу делегацию тех или иных полномочий, неприемлемы", - заключил он.

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