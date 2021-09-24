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Толстой заявил о «вакцинной дискриминации» делегации РФ на ПАСЕ

24 сентября 2021, 18:25  •  126 • Политика
Российскую делегацию во время ее работы в бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в подвергли «вакцинной дискриминации», ограничив передвижение по городу. Об этом в пятницу, 24 сентября, написал в своем Telegram-канале глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу [...] При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций — украинцами, прибалтами и другими», — заявил он.
Толстой от имени российской делегации выразил озабоченность данным обстоятельством и попросил Совет Европы повлиять на власти Франции «в целях не допустить сегрегации национальных делегаций» по признаку применения той или иной вакцины от коронавируса.
Он также напомнил, что в данный момент Франция делит все страны не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности, а по тому, какая вакцина где применяется. Так, Россия входит в «красную зону», поскольку не применяет вакцины AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
«Вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы», — указал Толстой.
Он также заявил, что в созданных условиях делегация РФ не поедет в Страсбург, а предпочтет следить за работой дистанционно.
О том, что российской делегации на ПАСЕ запретили свободно перемещаться, поскольку европейцы не признают вакцинацию российским «Спутником V», стало известно 23 сентября. Как рассказал член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, делегации можно перемещаться только из гостиницы в здание ассамблеи. При этом для делегаций от Турции и Украины нет ограничений, хотя они также относятся к «красным зонам».
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение в ограничении прав членов российской делегации стало нарушением прав. Он особо подчеркнул, что Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в организации больше остальных.
«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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