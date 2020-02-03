Толстой выступил за закрепление в Конституции брака как союза мужчины и женщины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что закрепление в Конституции РФ понятия брака как союза между мужчиной и женщиной снимет претензии со стороны Совета Европы по отношению к России.

«Если это будет закреплено на конституционном уровне, это снимет ряд вопросов, которые нам пытаются задавать в Евросоюзе, на площадке ПАСЕ по аналогии с другими европейскими странами», — приводит его слова «Парламентская газета» в понедельник, 3 февраля.

Политик также отметил, что выделение представителей ЛГБТ-сообщества в отдельные категории граждан относится к тем вопросам, по которым Россия никогда не согласится с Советом Европы.

4 января стало известно, что Министерство юстиции России планирует скорректировать в стране возраст вступления в брак или условия, при которых можно будет сыграть свадьбу до 18 лет. Инициатива включена в правительственный план законопроектной деятельности на 2020 год.

В свою очередь, в РПЦ данную инициативу назвали шагом к педофилии.