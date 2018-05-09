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Толстой: выход США из СВПД говорит об очередном кризисе международного права

09 мая 2018, 11:39  •  66 • Политика

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе говорит об очередной волне кризиса в современном международном праве. Такое мнение высказал в среду вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Когда кто-то отказывается соблюдать свои международные обязательства, мне кажется, это очередной виток кризиса в современном международном праве", - сказал он ТАСС.

Депутат назвал подобную ситуацию печальной, поскольку, уверен он, "когда правил нет, значит все дозволено, а так быть не должно". "На такой основе нормальный мир построить невозможно", - считает Толстой .

"Посмотрим, как будут развиваться события, не думаю, что мы должны сразу отвечать, надо взять паузу", - заключил политик.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.

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