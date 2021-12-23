Толстой указал на ключевое в словах Путина о пандемии: "Уважение к людям"

Зампред Госдумы Толстой объяснил слова Путина о вакцинации и уважении к людям. "Уважение к людям - это не шельмование тех, кто думает по-другому, это не попытки разделить общество и устроить сегрегацию, как некоторые пытаются это сделать, в том числе на законодательном уровне", - подчеркнул политик.

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой оценил ответ президента России Владимира Путина на вопрос о пандемии и вакцинации. По мнению политика, ключевыми являются слова главы государства об уважении к людям.

Вопрос о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 был задан на большой пресс-конференции Путина в четверг, 23 декабря. Глава государства призвал с уважением разъяснять людям необходимость вакцинации от коронавируса, а не усиливать ответственность, как в Германии. Только при таком подходе можно будет добиться высоких показателей иммунизации граждан, подчеркнул Путин.

Толстой считает, что именно тезис об "уважении к людям" - это то, что чиновники должны вынести из речи главы государства. Потому что уважение предполагает честное взаимодействие с людьми.

Уважение к людям - это не шельмование тех, кто думает по-другому, это не попытки разделить общество и устроить сегрегацию, как некоторые пытаются это сделать, в том числе на законодательном уровне,

- заявил Пётр Толстой в эфире передачи "Время покажет".

Он добавил, что уважение к людям предполагает диалог ради объединения усилий страны, чтобы побороть пандемию. Именно об этом говорил глава государства, считает зампред Госдумы.