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Толстой сделал честное заявление о рисках для России после признания Донбасса
24 февраля 2022, 01:35 • 97 • Политика
Пётр Толстой сделал максимально честное заявление о рисках для России после признания независимости республик Донбасса. Выбор у нас невелик, подчеркнул зампредседателя Госдумы. Мы стоим на защите русских.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире программы "Время покажет" на Первом канале говорил не только о важности признания Россией независимости республик Донбасса, но и о последствиях для страны после такого решения.
Пётр Толстой подчеркнул, что признанием ДНР и ЛНР Россия показала свою субъектность.
- уверен Пётр Толстой.
Помимо всего прочего, депутат высказался о рисках, на которые Россия шла, признавая независимость этих республик. Как известно, русских вновь наказывают санкциями. Однако Толстой напомнил, что большинство депутатов, которых вновь ограничили со стороны ЕС, и так были под санкциями. Равно как и целый ряд чиновников в России.
Кстати
В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.
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