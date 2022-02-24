Толстой сделал честное заявление о рисках для России после признания Донбасса

Пётр Толстой сделал максимально честное заявление о рисках для России после признания независимости республик Донбасса. Выбор у нас невелик, подчеркнул зампредседателя Госдумы. Мы стоим на защите русских.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в эфире программы "Время покажет" на Первом канале говорил не только о важности признания Россией независимости республик Донбасса, но и о последствиях для страны после такого решения.

Пётр Толстой подчеркнул, что признанием ДНР и ЛНР Россия показала свою субъектность.

Не так давно обсуждалось - московская интеллигенция очень кипела по поводу слов одного либерального режиссёра о том, что Запад - это такой поезд, который летит в ад. В том числе и в этой студии обсуждали. Но на самом деле сегодня Россия чётко сказала, что мы по этому пути не едем. У нас свой путь. И мы проехали, если хотите, первую маленькую станцию. Такой полустаночек. Этот шаг важен, поскольку он показывает субъектность нашей страны - то, что Россия не будет играть по навязанным ей правилам. И, может быть, второй раз за 30 лет существования нашей страны после СССР такой шаг предпринял наш президент. За что, безусловно, ему огромная благодарность и огромная благодарность от всех. Но это первый шаг. И всё равно ситуация будет развиваться, всё равно надо будет идти дальше,

- уверен Пётр Толстой.

Помимо всего прочего, депутат высказался о рисках, на которые Россия шла, признавая независимость этих республик. Как известно, русских вновь наказывают санкциями. Однако Толстой напомнил, что большинство депутатов, которых вновь ограничили со стороны ЕС, и так были под санкциями. Равно как и целый ряд чиновников в России.

Да и вообще любое давление на Россию уже давно не приводит к ожидаемому нашими оппонентами эффекту. Но выбор у нас небогатый - между войной и позором. И если мы выберем позор, то война придёт всё равно, - подчеркнул Пётр Толстой. - Наш выбор продиктован совестью русского человека и солидарностью с нашими русскими братьями и сёстрами в Донбассе. Без чувства собственного достоинства и суверенитета никакой экономики, кроме колониальной, в России не будет.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.

"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"

И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.