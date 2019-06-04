Толстой: решение комитета ПАСЕ - это признание ошибочности санкций в отношении России

Он отметил, что в Москве приветствуют принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении делегации РФ на летнюю сессию. По словам Толстого, это очередной шаг в продолжении возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Парламентарий отметил, что "теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки" и преодолеть "деструктивное влияние русофобского меньшинства".

В то же время, по его словам, принятое комитетом решение - "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ". Вице-спикер Госдумы заявил об изменении настроений среди европейцев. По его словам, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что Россия никогда не была и не будет врагом Европы. Толстой добавил, что без участия России невозможно вообразить будущее Европы.