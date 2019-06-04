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Толстой: решение комитета ПАСЕ - это признание ошибочности санкций в отношении России
04 июня 2019, 09:39 • 134 • Политика
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решение регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приглашении российской делегации на летнюю сессию способствует возобновлению конструктивного диалога и стало признанием ошибочности санкционной политики в отношении РФ. Об этом журналистам во вторник заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что в Москве приветствуют принятие комитетом по регламенту ПАСЕ решения о приглашении делегации РФ на летнюю сессию. По словам Толстого, это очередной шаг в продолжении возобновления конструктивного диалога, которого всем и уже давно так не хватает. Парламентарий отметил, что "теперь дело за ассамблеей, которая также должна поддержать предложенные поправки" и преодолеть "деструктивное влияние русофобского меньшинства".
В то же время, по его словам, принятое комитетом решение - "это, по большому счету, признание ошибочности санкционной политики в отношении России в ПАСЕ". Вице-спикер Госдумы заявил об изменении настроений среди европейцев. По его словам, многие устали от лицемерия и лжи и начали понимать, что Россия никогда не была и не будет врагом Европы. Толстой добавил, что без участия России невозможно вообразить будущее Европы.
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