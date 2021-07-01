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Толстой: "Украина вычеркнула 20 миллионов русских"
01 июля 2021, 21:20 • 147 • Политика
Делегации России, Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии в ПАСЕ выразили протест в связи с принятием на Украине закона о коренных народах, среди которых нет русских. Об этом заявил глава русской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Глава русской делегации подчеркнул, что "Украина законом о коренных народах вычеркнула 20 миллионов русских из истории".
Протест России в ПАСЕ поддержали ещё четыре страны. При этом Пётр Толстой уверен, что число недовольных действиями Киева будет только увеличиваться.
"Люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация", - заявил Пётр Толстой.
Закон о коренных народах был принят украинской Верховной радой 1 июля. Президент Владимир Зеленский внёс его в парламент как неотложный.
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