Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / Политика

Толстой: "Украина вычеркнула 20 миллионов русских"

01 июля 2021, 21:20  •  147 • Политика
Делегации России, Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии в ПАСЕ выразили протест в связи с принятием на Украине закона о коренных народах, среди которых нет русских. Об этом заявил глава русской делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Глава русской делегации подчеркнул, что "Украина законом о коренных народах вычеркнула 20 миллионов русских из истории".
Протест России в ПАСЕ поддержали ещё четыре страны. При этом Пётр Толстой уверен, что число недовольных действиями Киева будет только увеличиваться.
"Люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация", - заявил Пётр Толстой.
Закон о коренных народах был принят украинской Верховной радой 1 июля. Президент Владимир Зеленский внёс его в парламент как неотложный.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






147
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
01 июля 2021, 00:15
"Что британцы делают в Чёрном море?": Немцы заступились за Россию после инцидента с эсминцем
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
01 июля 2021, 02:05
С 1 июля русские начнут жить с новыми законами: Что изменится?
01 июля 2021, 02:05
После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.