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Толстой предложил поставить Россию в ПАСЕ на паузу
07 июля 2021, 12:05 • 153 • Политика
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, рассуждая о дальнейшем участии России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, отметил, что пользы для нас пока нет и было бы неплохо взять паузу.
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой в эфире Соловьев Live прокомментировал уход нашей делегации с заседания организации.
"Тот факт, что я покинул вчера заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ очень их обеспокоил, - отметил парламентарий в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым. - Думаю, реакция последует".
Кроме того, депутат пока не видит пользы для России в её дальнейшем участии в Парламентской ассамблее ОБСЕ. И предлагает поставит участие нашей страны на паузу.
"Взять какую-то паузу было бы неплохо", - предложил Пётр Толстой.
Ранее он уже пояснил, что "если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке", то "мы просто не будем работать с этими организациями, всё просто".
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