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Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции

23 декабря 2017, 22:54  •  615 • Политика

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума РФ может принять зеркальные меры в случае отзыва лицензии у телеканала RT во Франции. Об этом сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в субботу интервью программе "Право знать" на канале ТВЦ.

"Если, конечно, на такие меры французы пойдут, а я надеюсь, что этого не случится, но, если они пойдут, мы тоже примем зеркальные меры. И, кстати, французам есть что терять в большей степени, чем американцам на нашем рынке средств массовой информации", - сказал он.

По словам Толстого, предложение общественных деятелей Франции отозвать лицензию у телеканала RT является воспроизведением "клише [США] про русскую пропаганду". "Во Франции много разной общественности, и она очень активна. Часть этой общественности усилиями президента Макрона сейчас перебралась в парламент Франции. Люди это неравнодушные, но я бы не преувеличивал значение этого обращения", - добавил вице-спикер.

Ранее газета Le Monde опубликовала текст открытого письма, в котором группа общественных деятелей Франции обратилась к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у начавшего на днях в стране вещание телеканала RT. Авторы заявления утверждают, что не может не вызывать глубокого изумления решение предоставить лицензию на вещание телеканалу RT, когда "его публично критиковал сам президент Франции Эмманюэль Макрон".

Новый телеканал RT France начал свое вещание во Франции в понедельник 18 декабря. Первый выпуск новостей был передан им в 19:00 (21:00 мск) в прямом эфире из студии в парижском пригороде Булонь-Бийанкур, находящейся по соседству с первым, крупнейшим каналом национального французского телевидения TF1.

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