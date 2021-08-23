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Толстой поддержал ограничение сбора персональных данных: "Контролировать максимально жестко"
23 августа 2021, 18:15 • 41 • Политика
Депутат Госдумы Петр Толстой прокомментировал предложения СФ ограничить сбор персональных данных граждан России.
Депутат Госдумы Петр Толстой поддержал инициативу сенатора Совета Федерации - первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой по ограничению в России правил сбора персональных данных граждан.
Сенатор уверена, что необходимо законодательно ограничить сбор персональных данных, которые объективно не требуются для совершения сделки.
По словам Толстого, все граждане сталкиваются с тем, что совершив покупку, они "становятся объектом преследования со стороны рекламных отделов или, что еще хуже, мошенников".
- сообщил депутат в своем Telegram-канале.
Толстой подчеркивает, что нет объяснения, почему "сеть магазинов должна знать наши номера телефонов?"
- подчеркнул Толстой.
Депутат уверен, что граждане России "не должны отвечать на десятки рекламных звонков в день и становиться жертвами мошенников из-за того, что никто не может взять на себя ответственность за сохранность баз персональных данных".
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