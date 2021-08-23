Толстой поддержал ограничение сбора персональных данных: "Контролировать максимально жестко"

Депутат Госдумы Петр Толстой прокомментировал предложения СФ ограничить сбор персональных данных граждан России.

Депутат Госдумы Петр Толстой поддержал инициативу сенатора Совета Федерации - первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой по ограничению в России правил сбора персональных данных граждан.

Сенатор уверена, что необходимо законодательно ограничить сбор персональных данных, которые объективно не требуются для совершения сделки.

По словам Толстого, все граждане сталкиваются с тем, что совершив покупку, они "становятся объектом преследования со стороны рекламных отделов или, что еще хуже, мошенников".

Считаю, что бизнес, как и государство, обязан максимально бережно относиться к данным, которые они собирают. Многочисленные сливы лишний раз подтверждают опасность такого огульного сбора информации

- сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Толстой подчеркивает, что нет объяснения, почему "сеть магазинов должна знать наши номера телефонов?"

Почему мы должны делиться с закусочными своими адресами электронной почты? Зачем банки так усердно собирают наши фотографии? Уверен, что мы должны максимально жестко контролировать эту сферу и наконец-то заставить бизнес думать не только о прибылях, но и о правах – в том числе и конституционных – своих клиентов

- подчеркнул Толстой.

Депутат уверен, что граждане России "не должны отвечать на десятки рекламных звонков в день и становиться жертвами мошенников из-за того, что никто не может взять на себя ответственность за сохранность баз персональных данных".