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Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"

16 октября 2021, 19:35  •  253 • Политика
Депутат Пётр Толстой считает, что Россия проиграла информационную кампанию по борьбе с коронавирусом.
Россия проиграла информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации, и настала пора сказать об этом прямо. Такое мнение высказал депутат Пётр Толстой в эфире телепередачи "Своя правда".
Политик указал, что у людей нет доверия к вакцине, а на вопросы о том, почему бывают осложнения и почему вакцинированные всё равно могут заболеть, - никто не отвечает. В этой связи Толстой призвал учёных и экспертов исправить ситуацию, пока не поздно.
Подход "мы сказали, а вы делайте" - не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово,
- подчеркнул политик в телеэфире.
По его мнению, только так можно переломить недоверие граждан.
Напомним, что Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от COVID-19. Тем не менее всё ещё остаётся много людей, отказывающихся сделать прививку по тем или иным причинам.

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