Толстой объявил о вакцинном проигрыше государства: "Пора сказать прямо"

Депутат Пётр Толстой считает, что Россия проиграла информационную кампанию по борьбе с коронавирусом.

Россия проиграла информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации, и настала пора сказать об этом прямо. Такое мнение высказал депутат Пётр Толстой в эфире телепередачи "Своя правда".

Политик указал, что у людей нет доверия к вакцине, а на вопросы о том, почему бывают осложнения и почему вакцинированные всё равно могут заболеть, - никто не отвечает. В этой связи Толстой призвал учёных и экспертов исправить ситуацию, пока не поздно.

Подход "мы сказали, а вы делайте" - не работает. Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово,

- подчеркнул политик в телеэфире.

По его мнению, только так можно переломить недоверие граждан.

Напомним, что Россия стала первой страной, которая разработала вакцину от COVID-19. Тем не менее всё ещё остаётся много людей, отказывающихся сделать прививку по тем или иным причинам.