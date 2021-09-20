Толстой о "непризнании" выборов в Госдуму: "Ни европейцы, ни американцы нам не указ"

Депутат Госдумы Пётр Толстой ответил на нападки США и ЕС на результаты выборов в парламент России. "Ни глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ни другие высокопоставленные европейцы, ни американцы нам не указ", - подчеркнул он.

Нападки на выборы в Госдуму России были ожидаемы, заявил депутат Пётр Толстой в эфире программы "60 минут". Но легитимность выборов определяет не Запад, а народ России, подчеркнул парламентарий.

Толстой отметил, что после шквала критики со стороны западных политиков у него сложилось впечатление, что эти деятели достали из пыльных ящиков старые заготовки про нарушения на наших выборах. При этом им совершенно не важно, были ли какие-то нарушения в реальности или нет.

Но ни глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, ни другие высокопоставленные европейцы, ни американцы нам не указ. Будущее России будут определять сами русские,

- указал Пётр Толстой.

Парламентарий добавил, что сейчас уже не 90-е годы, и угождать коллективному Западу Россия не будет. Легитимность выборов в стране обеспечивается избирателями, но никак не западными НКО, как бы этого кому ни хотелось, подытожил политик.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На прошлой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.