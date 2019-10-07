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Толстой: ни одна из делегаций в ПАСЕ не застрахована от риска избирательного подхода

07 октября 2019, 02:54  •  32 • Политика

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Риски для полноценной работы в Совете Европы остаются высокими для любой из делегаций стран-участниц в условиях господствующих там избирательного подхода и двойных стандартов, сообщил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Пока в Совете Европы все устроено так, как устроено, остаются риски для полноценной работы любой из делегаций стран-участниц, которую в какой-то момент времени могут назначить мальчиком для битья. От этого никто не застрахован, пока живы избирательный подход и двойные стандарты к оценке тех или иных событий", - сказал он.

Комментируя французскую инициативу о возможности исключения из Совета Европы страны в случае, если у нее есть политические заключенные или ее законодательство не соответствует уставу СЕ, Толстой подчеркнул, что пока неясно, о каких именно принципах идет речь и каковы критерии несоответствия. "Но самое главное в этом процессе - это спешка, в которой ее разрабатывают. Ведь это не какая-то формальность: в случае принятия этот механизм может стать инструментом наказания неугодных стран. Поэтому мы считаем, что он должен пройти самое широкое обсуждение и в полном объеме отвечать духу Совета Европы", - отметил парламентарий, сообщив, что российская сторона к концу октября представит свои поправки к инициативе, которые будут подробно обсуждаться уже в рамках работы над документом.

Оценивая итоги работы российской делегации но осенней сессии ПАСЕ, Толстой обратил внимание, что российские парламентарии впервые принимали в ней полноценное участие после возвращения в организацию. "Летняя же сессия больше походила на поле боя, где главным и самым актуальным вопросом на повестке дня для всей ассамблеи было возвращение российской делегации. Но теперь для нас этот этап пройден, и мы вернулись к полноценной работе. Правильное ли это было решение - время покажет", - резюмировал Толстой.

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