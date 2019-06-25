Толстой назвал условия участия делегации России в выборах генсека ПАСЕ

Российская делегация не примет участие в выборах генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы и не придет в зал утром в среду до подтверждения полномочий. Об этом во вторник, 25 июня, заявил глава делегации Петр Толстой.

«Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать», — ответил он на вопрос журналиста «Интерфакса». Поскольку полномочия подтверждаются только во второй части пленарного заседания, делегация не планирует приходить в первой половине дня в ПАСЕ, пояснил Толстой.

В среду после перерыва делегация точно придет в зал, добавил он. По словам политика, неучастие делегации РФ в выборах генсека до восстановления полномочий должны быть максимально явным. При тайном голосовании это можно показать только отсутствием в здании, отметил глава делегации.

В ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ в Страсбурге рассматривался проект резолюции, в которой предлагалось предоставить всем делегациям, в том числе российской, равные права. Документ был одобрен большинством голосов: за проголосовали 118 из 190 присутствующих, 10 воздержались, пишет «Газета.ру».

Решение вызвало возмущение украинских политиков, которые пригрозили прекратить участие в работе ПАСЕ. Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения о возвращении российской делегации.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году организация дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако в то время санкции только ужесточались.

В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений не стала направлять заявку на подтверждение полномочий делегации. В 2017 году Москва приостановила выплату членских взносов в Совет Европы.