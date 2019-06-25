Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Священник назвал потери ВОВ расплатой за безбожие, а выиграли войну крещеные!
Рамзан Кадыров заявил о победах Евкурова в Ингушетии, принявшего республику в &q...
На Украине запретили ввоз в страну ещё двух книг
ЧТО УБИВАЕТ РОССИЮ? ТИМ КЕРБИ. 24.06.2019 #РАССВЕТ
Главная / Политика

Толстой назвал условия участия делегации России в выборах генсека ПАСЕ

25 июня 2019, 21:09  •  87 • Политика
Российская делегация не примет участие в выборах генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы и не придет в зал утром в среду до подтверждения полномочий. Об этом во вторник, 25 июня, заявил глава делегации Петр Толстой.
«Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать», — ответил он на вопрос журналиста «Интерфакса». Поскольку полномочия подтверждаются только во второй части пленарного заседания, делегация не планирует приходить в первой половине дня в ПАСЕ, пояснил Толстой.
В среду после перерыва делегация точно придет в зал, добавил он. По словам политика, неучастие делегации РФ в выборах генсека до восстановления полномочий должны быть максимально явным. При тайном голосовании это можно показать только отсутствием в здании, отметил глава делегации.
В ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ в Страсбурге рассматривался проект резолюции, в которой предлагалось предоставить всем делегациям, в том числе российской, равные права. Документ был одобрен большинством голосов: за проголосовали 118 из 190 присутствующих, 10 воздержались, пишет «Газета.ру».
Решение вызвало возмущение украинских политиков, которые пригрозили прекратить участие в работе ПАСЕ. Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций после решения о возвращении российской делегации.
В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году организация дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако в то время санкции только ужесточались.
В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений не стала направлять заявку на подтверждение полномочий делегации. В 2017 году Москва приостановила выплату членских взносов в Совет Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
25 июня 2019, 04:54
Грядет новый скачек цен на бензин? Правительство России не хочет продлять заморозку цен на топливо - источник
25 июня 2019, 17:54
Песков рассказал о подготовке к встрече Путина и Трампа
24 июня 2019, 22:24
Как будут выбирать нового главу Ингушетии: В республике прокомментировали отставку Евкурова
25 июня 2019, 17:54
В Кремле отреагировали на отставку главы Ингушетии
25 июня 2019, 21:09
"Все слабенькие какие-то": Президент Южной Осетии оказался вызывать на ринг Зеленского
25 июня 2019, 17:54
Нацбанк Украины предал Майдан: На гривне появится портрет советского академика Вернадского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
22 июня 2019, 23:09
Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мертвого человека в Одессе
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.