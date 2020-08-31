Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белоруссии

Ольга Чемоданова рассказала в своём официальном канале в Telegram "Пресс-секретарь МВД Беларуси" о нападении участников незаконной акции на машину милиции в Минске.

Это случилось в ходе митинга днём 30 августа рядом с площадью Независимости, в центре столицы республики. Толпа атаковала служебный автомобиль и причинила ущерб.

Так, используя подручные средства, участники беспорядков выбили лобовое стекло и нанесли повреждения в боковых частях.

Находившиеся там правоохранители охраняли общественный порядок в ходе проведения незаконной демонстрации. После инцидента сотрудники органов задержали троих жителей Минска, участвовавших в нападении.

Выяснилось, что все они уже не раз привлекались к административной ответственности. Более того, у одного из мужчин имеется судимость. Кроме того, один взятый под стражу был в нетрезвом состоянии.

Чемоданова также поделилась видео, запечатлевшим саму атаку демонстрантов.