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Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль: видео атаки показало МВД Белоруссии
31 августа 2020, 02:55 • 56 • Политика
Толпа в Минске набросилась на милицейский автомобиль. Видео атаки показало МВД Белоруссии. Участники беспорядков выбили лобовое стекло и нанесли ряд других повреждений. После инцидента правоохранители задержали троих из нападавших.
Ольга Чемоданова рассказала в своём официальном канале в Telegram "Пресс-секретарь МВД Беларуси" о нападении участников незаконной акции на машину милиции в Минске.
Это случилось в ходе митинга днём 30 августа рядом с площадью Независимости, в центре столицы республики. Толпа атаковала служебный автомобиль и причинила ущерб.
Так, используя подручные средства, участники беспорядков выбили лобовое стекло и нанесли повреждения в боковых частях.
Находившиеся там правоохранители охраняли общественный порядок в ходе проведения незаконной демонстрации. После инцидента сотрудники органов задержали троих жителей Минска, участвовавших в нападении.
Выяснилось, что все они уже не раз привлекались к административной ответственности. Более того, у одного из мужчин имеется судимость. Кроме того, один взятый под стражу был в нетрезвом состоянии.
Чемоданова также поделилась видео, запечатлевшим саму атаку демонстрантов.
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