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Толпа украинских предпринимателей попыталась взять штурмом мэрию Киева

15 апреля 2021, 18:20  •  213 • Украина
В Киеве перед зданием горадминистрации прошли локальные, но весьма горячие протесты против продления жесткого карантина в городе. Малые бизнесмены жаловались СМИ, что им не на что жить, проклинали мэра Виталия Кличко и пытались прорваться в здание. По впечатлениям корреспондента ФАН, власть их не услышала и продлила локдаун в столице аж до 30 апреля.
Организаторы движения «SaveФОП» назвали свою акцию перед горадминистрацией «Требуем права на труд!». Более сотни человек собрались под стенами КГГА и выступили против продления карантинных ограничений, из-за которых пока закрыто большинство заведений столицы. Они потребовали открыть торговые центры и разрешить проводить продуктовые ярмарки на открытых площадках. Протестующие яростно дудели в специальные дудки, махали флагами, громко скандировали лозунги и говорили на камеру лучше и четче, чем многие чиновники.
Лидер протестующих Сергей Доротич заявил, что мэр города Виталий Кличко «живет по своим понятиям, которые приобрел в лихие 90-е», а решения его администрации «являются незаконными». По словам активиста, правила вынуждены соблюдать только рядовые граждане, тогда как чиновникам и олигархам «закон не писан».
«Виталий Кличко судит с позиции человека, у которого есть дом в Лос-Анджелесе, где живет его семья. Ему трудно понять нас, простых людей, которые вынуждены остановить свои маленькие бизнесы из-за карантинных ограничений. Кличко не может представить, как это — когда нечем кормить свою семью», — заявил он. 
Главная претензия протестующих была очевидной — пока их бизнесы простаивают из-за карантина, государство требует от них платить все налоги, арендные платежи, отчисления в Пенсионный фонд и так далее.
«Вы где-нибудь видели подобное в нормальном, цивилизованном государстве? Это же грабеж среди бела дня. Это политика, прямо направленная на уничтожение всего малого и среднего бизнеса!» — возмущался один из ораторов. 
Всех выступавших активно поддерживали единомышленники, державшие плакаты «Кто будет кормить мою семью?», «Нет избирательному карантину!», «Стоп лоХдаун!», «С чего нам платить налоги?!» и даже «Кличко — это коронавирус, убивающий все живое!».
Толпа выглядела довольно агрессивной, и к Киевской горадминистрации заранее стянули десятки силовиков в касках и с дубинками в ожидании штурма. Манифестанты, в какой-то момент подойдя к полицейским вплотную, попытались ворваться в само здание, но потом отступили.
Дело в том, что на сегодняшней Украине все — немного не то, чем кажется на первый взгляд. Яростные акции протеста, организованные движением «SaveФОП», — далеко не первые (они проходили и в декабре, и в феврале, и в марте) и, думается, не последние. За четыре месяца противостояния активисты и копы давно привыкли друг к другу и выработали взаимные «красные линии», которые стараются никогда не пересекать.  
Кроме того, сами «голодающие» бизнесмены немного лукавят. Хотя продуктовые ярмарки в Киеве действительно отменены, уличная мелкорозничная торговля в городе ведется вовсю, пусть и вдалеке от центральных улиц. А возле многих ресторанов, официально закрытых из-за локдауна, по вечерам стоят вереницы дорогих машин. Окна большинства из них тщательно задрапированы, как перед воздушными налетами, и полиция, кажется, даже не стремится разобраться, что именно происходит внутри. Одним словом — строгость украинских законов традиционно компенсируется необязательностью их исполнения.
Впрочем, киевские полицейские не всегда смотрят на нарушителей сквозь пальцы. Так, по данным МВД, за полторы недели карантина правоохранители проверили 3,5 тысячи объектов. По итогам рейдов они составили на юридических лиц 160 админпротоколов по статье КОАП «Нарушение правил карантина», которая предусматривает штрафы от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Что касается городских властей, то Виталий Кличко, похоже, не услышал призывы манифестантов, пришедших с утра к его офису. Уже днем стало известно, что локдаун в Киеве продлевают до 30 апреля. Как сообщил в ходе онлайн-брифинга сам мэр, по решению столичной комиссии по ЧС в ближайшие две недели в городе будут действовать те же строгие ограничения, включая запрет на ярмарки, прием посетителей в кафе и ресторанах, проведение ярмарок и массовых мероприятий.
Причины продления карантина очевидны — только за последние сутки в Киеве выявили почти полторы тысячи больных коронавирусом, а почти 50 человек умерли. При этом медицинские службы работают в авральном режиме, а койкомест в инфекционных отделениях украинской столицы почти не осталось. Поэтому городские власти и рады бы снять надоевший всем карантин, но отдают себе отчет, что в этом случае в столице начнется настоящая катастрофа.
Напомним, смягченный локдаун в Киеве действует с 20 марта, а жесткий — с 5 апреля. Закрыты все развлекательные заведения и ТРЦ, школы и детские сады, в городе действует режим спецпропусков на общественный транспорт (их раздали сотрудникам критически важных предприятий). Полицейские не пускают людей в метро без спецпропусков. Как сообщил городской департамент промышленности, запрет на проведение продуктовых ярмарок в Киеве будет действовать «до отдельного распоряжения», то есть еще неизвестно сколько. А мэр Виталий Кличко и вовсе допустил продление локдауна до 10 мая, если ситуация с коронавирусом не улучшится.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН

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