Толпа просто ахнула: Масштаб вброса голосов за Байдена превзошёл все ожидания

Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании до проведения слушаний по делу о махинациях с голосами избирателей. Адвокаты Трампа представили доказательства, что был масштабный вброс бюллетеней.

На слушаниях юристы показали, что в ходе приёма голосов произошёл внезапный скачок, когда в течение 90 минут поступило более 600 тысяч голосов. Это указывает, что имел место вброс, потому что в нормальной ситуации такого происходить не должно.

При этом адвокаты уточнили, что из всех вброшенных голосов 600 тысяч были за Байдена и только 3,2 тысячи - за Трампа. На видео с заседания слышно, как зал дружно охнул после озвученных цифр.