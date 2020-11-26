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Толпа просто ахнула: Масштаб вброса голосов за Байдена превзошёл все ожидания

26 ноября 2020, 12:30  •  216 • Политика
Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании. Адвокат Трампа сообщил о загадочном всплеске голосов, где было 600 тысяч бюллетеней за Байдена и только 3200 голосов за Трампа. На видео видно, как все в зале разом ахнули.
Суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании до проведения слушаний по делу о махинациях с голосами избирателей. Адвокаты Трампа представили доказательства, что был масштабный вброс бюллетеней.
На слушаниях юристы показали, что в ходе приёма голосов произошёл внезапный скачок, когда в течение 90 минут поступило более 600 тысяч голосов. Это указывает, что имел место вброс, потому что в нормальной ситуации такого происходить не должно.
При этом адвокаты уточнили, что из всех вброшенных голосов 600 тысяч были за Байдена и только 3,2 тысячи - за Трампа. На видео с заседания слышно, как зал дружно охнул после озвученных цифр.

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