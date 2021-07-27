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«Только вакцинация поможет обуздать эту заразу»: в Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в России

27 июля 2021, 14:15  •  83 • В России
Россия не может добиться коренного изменения в ситуации с COVID-19 из-за невысоких темпов вакцинации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, только достижение определённого процента привитого населения поможет «обуздать эту заразу». За минувшие 24 часа в России выявлено 23 032 новых случая заболевания COVID-19. Помимо этого, Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины, разрабатываемой петербургской компанией Biocad.
 
globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin
 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами объяснил, почему в России по-прежнему достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции. Только вакцинация и только вакцинирование определённого количества граждан позволит нам обуздать эту заразу», — сказал Песков.

23 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России первым компонентом вакцин привились почти 35 млн человек.

В России за последние сутки выявлены 23 032 заболевших COVID-19. По числу зафиксированных случаев лидируют Москва (2623), Московская область (1973) и Санкт-Петербург (1923).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 6 172 812 случая заболевания COVID-19. Между тем в России за минувшие 24 часа были выписаны 20 116 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 526 950. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 779 пациентов, а общее число летальных исходов достигло 155 380.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 163,2 млн лабораторных тестов на наличие коронавирусной инфекции, в том числе 323 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,27 млн человек.

В Волгоградской области с 27 июля ввели обязательную вакцинацию для определённых категорий граждан, передаёт ТАСС. Это решение главный государственный санитарный врач по региону Ольга Зубарева объяснила тем, что в области на протяжении последних пяти недель отмечается рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Обязательная вакцинация затронет представителей различных сфер экономики Волгоградской области. Речь идёт о сотрудниках сферы торговли, парикмахерских и салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, общественного транспорта, такси. Также привиться обязаны работники отрасли образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, туризма, санаторно-курортной организаций.

Кроме того, с 27 июля граждане РФ, прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут посетить Венгрию в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на COVID-19.

«Венгрия всегда была популярным направлением для россиян, и тот факт, что привитые российские туристы могут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Минздрав и вакцины от COVID-19

 

Вечером 26 июля стало известно, что Министерство здравоохранения одобрило проведение совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» («Спутник Лайт») и вакцины производства компании AstraZeneca на территории России. В них примут участие 150 пациентов, завершение планируется 2 марта 2022 года.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в реестре.

В Российском фонде прямых инвестиций напомнили, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнёрства с другими производителями вакцин против COVID-19 и проведению совместных исследований комбинации первого компонента «Спутника V» с другими препаратами. В частности, подобные испытания с препаратом компании AstraZeneca с февраля 2021 года осуществляются в ряде стран, в числе которых Азербайджан, ОАЭ и Аргентина.

«В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента «Спутника V» — вакцины «Спутник Лайт» — с вакцинами других зарубежных производителей. В частности, вакцина «Спутник Лайт» может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса», — говорится в сообщении.

  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Кроме того, Минздрав выдал компании Biocad («Биокад») из Санкт-Петербурга разрешение на проведение клинических испытаний собственной векторной вакцины от COVID-19, в которых примут участие 360 человек.

Напомним, что в России к настоящему времени зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак», произведённая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре сообщили об итогах консультаций с Минздравом Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

«Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора сообщили информацию о разработке и использовании в РФ тест-систем для диагностики COVID-19 и других инфекций, о разработке вакцины от коронавируса, в также первых итогах проведённого исследования популяционного иммунитета населения к коронавирусу.

«Обе стороны подчеркнули важность совместного противодействия инфекционным заболеваниям и борьбы с эпидемиями, реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в целях своевременного выявления и устранения рисков завоза и распространения инфекций», — указали в ведомстве.

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