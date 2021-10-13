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«Только в не терпящих отлагательства случаях»: в России предложили ввести внесудебную блокировку банковских переводов

13 октября 2021, 00:30  •  61 • В России
Росфинмониторинг предложил ввести в законодательство механизм, предусматривающий возможность внесудебной блокировки банковских переводов в ряде случаев. Основанием для ограничительных мер могут послужить, в частности, подозрения в финансировании терроризма и операции, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Предполагается, что такая блокировка может длиться не более десяти рабочих дней, а применять её будет допустимо только в исключительных случаях.
 
© Andrey Makalish/Alamy/Legion Media
 

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила предусмотреть в законодательстве РФ механизм внесудебной блокировки банковских операций при подозрении, что они используются для финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, опубликованный на едином портале правовой информации.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Росфинмониторинг предлагает утвердить возможность приостановления операций по списанию средств с банковских или электронных средств платежа. Отмечается, что при разработке законопроекта применялись данные МВД, согласно которым, преступники часто пользуются счетами и электронными средствами платежа, которые открыты на небольшой промежуток времени на подставных лиц или ‎за счёт процедур, не требующих идентификации владельцев. В этом случае первоначальная блокировка по судебному решению оказывается неэффективной, отметили в ведомстве.

В частности, внесудебную приостановку финопераций планируется использовать, если есть сведения о финансировании публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, «что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

Кроме того, меры по приостановке касаются операций, целью которых является незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, а также их аналогов и растений, которые содержат подобные вещества.

«При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть «достаточными, предварительно подтверждёнными и задокументированными», — говорится в пояснительной записке.

Подчёркивается, что решение о приостановке будет приниматься на срок не более десяти рабочих дней, поскольку речь идёт об ограничении прав граждан в части пользования и распоряжения их деньгами.

«Само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), ‎а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСБ России)», — говорится в документе.

Предполагается, что о решении по приостановке операций в течение 24 часов необходимо уведомить генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчинённого ему соответствующего прокурора. Дальнейшее приостановление операций по банковским счетам возможно только при вынесении судебного решения.

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, защиты интересов общества ‎и граждан в случае использования финансовых инструментов ‎в противоправных целях», — отметили авторы документа.

  • © Oleg Elkov/ Alamy/ Legion Media

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с RT отметил, что разделяет опасения структур, которые борются с подозрительной финансовой активностью.

«Чем больше будет инструментов, которые смогут оперативно блокировать такого рода пагубные влияния, планирования, тем лучше. Я так понимаю, что эта инициатива поступит в дальнейшем в Государственную думу, там конкретно и изучим», — сказал парламентарий.

Отметим, что ранее СМИ сообщили о намерении Банка России усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Отмечалось, что дополнительное внимание к процедуре пополнения объясняется тем, что преступники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы и банкоматы, в том числе с функцией приёма наличных.

Руководство ЦБ ранее констатировало, что банкам удаётся вернуть мало похищенных средств, поскольку мошенники оперативно выводят полученные деньги. К моменту выявления обмана деньги зачастую могут находиться уже в другом банке. Согласно приведённым данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники украли с банковских счетов россиян более 3 млрд рублей. При этом объём возвращённых клиентам средств составил лишь 7,4%.

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