Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ради демократии: украинский журналист призвал ввести войска в РФ
Кинул мусоркой из "политической ненависти": Источник о первом уголовн...
"США ударит по Ирану в ФЕВРАЛЕ следующего года!": ШОКИРУЮЩИЙ прогноз С...
СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров
Главная / В России

«Только в больных головах»: В Крыму раскритиковали очередной план Киева по «возвращению» полуострова

29 июля 2019, 15:54  •  107 • В России

В Крыму желание незалежной создать новый план по возвращению полуострова в состав Украины назвали «пустыми словами» и фантазиями в «больных головах украинских чиновников».

Ранее постоянный представитель по Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского будет разрабатывать новую концепцию по «деоккупации» полуострова. По его словам, за последние пять лет власти незалежной действовали хаотично, но теперь все изменится.

- Один из посылов, который мы сейчас несем это то, что мы готовы сотрудничать со всеми, никоим образом не пытаясь ограничить или уменьшить роль других государственных органов и неправительственных организаций, - сказал Кориневич.

По мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, планы украинских политиков и чиновников – это «пустые слова и имитация деятельности».

- Эта антикрымская риторика никогда не давала дивидендов, на которые рассчитывали. За последние годы мы слышали разное количество планов от политических деятелей Украины относительно возвращения Крыма. Но все это действительно являлось пустыми словами и имитацией деятельности в этом вопросе. Планов может быть еще много, все это будет оставаться на бумаге в больных головах украинских чиновников. Жители Украины прекрасно отдают себе отчет в том, что сегодня Крым - это часть Российской Федерации, и по-другому быть не может, - заявил КП-Крым депутат.

По его словам, незалежной нужен план по сохранению своей страны.

- Им нужен план, чтобы сохранить ту Украину, которая есть в нынешнем виде с точки зрения будущего и жесточайшего социально-экономического кризиса, который сейчас существует. А с точки зрения политической составляющей мы видим, что те люди, которые пришли в команду Зеленского, продолжают политический курс Порошенко, не меняют риторику в отношении Крыма. Продолжают делать абсолютно идентичные вещи, что, конечно, как мне кажется, говорит о том, что Зеленский наступает на те же грабли, что и Порошенко, - добавил Владислав Ганжара.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 20:24
«Полтава», корабли из Индии и Китая: Чем удивил главный морской парад в День ВМФ в Петербурге
28 июля 2019, 15:24
«Флот сильной суверенной державы»: в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России
28 июля 2019, 12:09
«Повышение уровня рек до критических отметок»: сильные дожди в Иркутской области привели к новым подтоплениям
29 июля 2019, 02:54
«Демократия от Пашиняна» держит первого политзаключенного Армении за решеткой
28 июля 2019, 13:54
День ВМФ-2019 во Владивостоке: грозные корабли, реконструкция боев и воспоминания ветеранов
29 июля 2019, 10:54
Новая волна паводков: более тысячи человек эвакуированы в Иркутской области за сутки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
23 июля 2019, 11:54
«Ребёнок ещё не знает»: как заключённая в мордовской колонии провожает трёхлетнюю дочь в детдом
27 июля 2019, 07:09
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.