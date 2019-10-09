Только тсс

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09 октября 2019, 21:54 • 69 • Карикатуры
New York Times выпустил материал о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу. В Кремле эту статью назвали "криминальным чтивом".
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