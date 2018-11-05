«Только так сможем сохранить мир»: что стоит за призывом Германии принять план по обеспечению контроля над вооружениями

Для сохранения мира в Европе необходимо пересмотреть существующую политику контроля над вооружениями, уверен глава германского МИД Хайко Маас. В своей статье для журнала Spiegel дипломат представил план, с помощью которого можно было бы достичь этой цели. В частности, Маас предложил создать прозрачную систему обмена данными между Россией, США и Европой, а также включить Китай в глобальный процесс разоружения. По мнению экспертов, инициатива министра свидетельствует о том, что в Европе растёт недовольство непредсказуемым внешнеполитическим курсом Соединённых Штатов. Особое беспокойство в Берлине вызвало решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, отмечают эксперты. В своё время именно это соглашение избавило Германию от угрозы стать заложницей ядерного конфликта между двумя супердержавами.

В немецком журнале Spiegel вышла статья министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. В ней глава германского МИД сравнивает сегодняшнюю архитектуру международной безопасности с той, что существовала в 1980-х, когда в ФРГ были размещены американские ракеты средней дальности «Першинг». По мнению Мааса, текущая ситуация требует незамедлительных действий со стороны Европы, и в первую очередь Германии.

«Необходимо пересмотреть политику разоружения и контроля над вооружениями, если мы хотим сохранить мир в Европе», — утверждает руководитель германской дипломатии.

«Негативные ассоциации»

По мнению экспертов, главной причиной для беспокойства германского министра стало решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД). В своё время именно подписание этого соглашения избавило немцев от угрозы уничтожения в ядерной войне.

«Выход США из этого договора отбрасывает ситуацию в области безопасности к середине 1980-х годов, когда в Европе были расположены и советские, и американские тактические ядерные ракеты. Тогда именно территория Германии в случае полномасштабного конфликта могла бы стать ядерной пустыней, — отметил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Многие европейцы это помнят и опасаются, чтобы политика Трампа в комплексе с демонизацией России не привела к новой ядерной конфронтации».

Ранее Германия уже выразила своё недовольство действиями США. 21 октября, через день после того, как президент Трамп объявил о своём решении, госсекретарь МИД Германии Нильс Аннен назвал его инициативу разрушительной.

В свою очередь, 23 октября Хайко Маас в разговоре со своим американским коллегой Майклом Помпео призвал Соединённые Штаты координировать свои действия в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с европейскими партнёрами.

Как отметила в интервью RT доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Заславская, главной причиной, побудившей Германию выступить против выхода США из ДРСМД, стала историческая память.

Пусковые установки для ракет "Першинг-1А" в ФРГ. 1980-е годы.

© www.coldwar.org

«В годы холодной войны европейцев крайне не устраивало положение разменной монеты между СССР и США. И конечно, они были довольны ликвидацией целого класса ракет, — отметила в беседе с RT Заславская. — Поэтому недавнее решение США сразу же вызвало в Европе негативные ассоциации».

В своей статье для Spiegel Маас называет ДРСМД «величайшим достижением процесса разоружения» и рекомендует его сохранить. При этом глава германского МИД отмечает, что только лишь этого договора недостаточно, чтобы сократить угрозу для европейских стран. В частности, он подчёркивает, что размещение в Калининградской области российских ОТРК «Искандер» формально не нарушает условия ДРСМД, однако в зоне досягаемости российских ракет оказывается значительная часть ЕС.

План Мааса

Для того чтобы минимизировать возможные риски для Европы и повысить безопасность в регионе, в своей статье Хайко Маас предложил план, состоящий из четырёх пунктов.

Во-первых, по его мнению, необходимо создать общую систему обмена данными по вооружениям между Россией, США и Европой.

«Общие интересы должны преобладать над взаимным недоверием», — полагает министр.

Второй опорой новой архитектуры безопасности должна стать единая система мониторинга ракет, причём не только баллистических, но и крылатых, а также разработка механизмов глобального контроля над ними.

В-третьих, по мнению Мааса, необходимо добиться от Китая большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями. Немецкий министр подчеркнул, что ФРГ «понимает опасения США» по поводу китайских военно-технических программ, и пообещал поднять этот вопрос в ходе своего следующего визита в КНР.

Финальный пункт плана главного дипломата Германии — разработка мер контроля над новыми видами вооружений, включая автономные дроны, робототехнику, гиперзвук, а также космические вооружения.

«Мы будем работать настойчиво и решительно в пользу разоружения и контроля над вооружениями. Только таким образом можно остановить глобальную гонку вооружений. Только таким образом мы сможем обеспечить мир в Европе», — заключает Маас.

«Вассал США»

Эксперты отмечают, что при всей внешней привлекательности плана Мааса его реализация представляется крайне затруднительной.

Так, Александр Камкин сомневается, что Берлин сможет оказать давление на Китай, чтобы втянуть его в новые механизмы контроля над вооружениями.

«Надавить на Китай — идея из области фантастики. Китай сейчас находится на таких позициях, что может диктовать свои условия», — подчёркивает политолог.

Кроме того, по его словам, не очень понятно, как именно будет работать система обмена данными, выстроить которую предлагает Маас. Камкин напомнил, что в НАТО уже существует подобный механизм, однако и он не способствует усилению доверия.

«Это один из пунктов союзнических отношений в рамках НАТО, но были случаи, когда германские политики обвиняли АНБ (Агентство национальной безопасности США. — RT) в незаконном сборе данных в Европе. То есть европейцы подозревают, что США ведут односторонний обмен данными», — отмечает эксперт.

По мнению Натальи Заславской, Германия и даже ЕС в целом мало на что могут повлиять в контексте глобальной или даже европейской безопасности.

«Европейцев сложившаяся ситуация беспокоит, и они, конечно же, пытаются найти компромисс, но от них здесь мало что зависит, — подчёркивает политолог. — Зависит от Соединённых Штатов, от России, от Китая. Всё, что могут сделать европейцы, — это выступить в качестве посредников. Но ключевые решения всё равно будут принимать другие государства».

С точки зрения Александра Камкина, у Европейского союза «достаточно сил» для того, чтобы повлиять на позиции США, но для этого их надо консолидировать и, например, выстроить европейскую армию, которая могла бы быть равным партнёром американским вооружённым силам в НАТО.

«Для этого необходима политическая воля, — отмечает эксперт. — Пока же Германия остаётся союзником и даже, как говорят немецкие оппозиционные политики, вассалом США в военной сфере».

Военные США в Германии

Reuters

В то же время, по словам эксперта, недовольство Европы действиями США, разрушающими глобальный баланс сил и систему обеспечивающих его международных соглашений, к которой относится не только ДРСМД, но и, например, Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года по ядерной проблеме Ирана, становится всё более заметным.