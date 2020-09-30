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Только свадьбы, похороны и крестины: В Словакии меняют режим из-за COVID-19

30 сентября 2020, 00:40  •  56 • В мире
В Словакии меняют режим из-за COVID-19. Власти разрешили жителям страны собираться только на свадьбы, похороны и крестины.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович сообщил, что с 1 октября в стране может быть введён режим чрезвычайной ситуации. Случится это или нет, окончательно решат 30 сентября. Заявление было сделано по итогам заседания центрального кризисного штаба Словакии.
Политик отметил, что весной подобное уже случалось, однако режим ЧС в основном коснулся учреждений системы здравоохранения. Сейчас же, как сообщил Матович, "это будет всеобщий режим чрезвычайной ситуации". Он объяснил: эта жёсткая мера вызвана резким скачком заболеваемости COVID-19.
Если ЧС начнёт действовать, то с 1 октября жители Словакии будут обязаны носить маски вне дома. Вводится полный запрет на массовые мероприятия. Исключение составляют только свадьбы, похороны и крестины. Будет разрешено проводить заседания органов власти как на местном, так и на федеральном уровне. С полным перечнем мер можно будет ознакомиться 30 сентября.

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