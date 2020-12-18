Только США и Китай могут предотвратить долговую катастрофу

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем обещают быть напряженными, даже при администрации нового президента Джо Байдена. Однако есть одна область, в которой два соперника могут, и должны, немедленно сотрудничать: предотвратить надвигающийся долговой кризис, который угрожает бросить миллионы в нищету по всей Африке, Латинской Америке и Азии.

Когда 25 лет назад многие беднейшие страны мира в последний раз оказались не в состоянии обслуживать свои долги, США возглавили глобальные усилия — инициативу 1996 года для бедных стран с высокой задолженностью — чтобы простить большую часть этого долга. Эта роль имела смысл: США были единственной сверхдержавой в мире в то время, и их правительство являлось ведущим кредитором 36 стран, вовлеченных в этот процесс.

В то время как 55 правительств-кредиторов в конечном счете присоединились к инициативе, большая часть помощи, предложенной двусторонними кредиторами (более $16 миллиардов), поступила от богатых, в основном западных стран «Большой семерки». Мало того что эти страны были основными кредиторами — только США простили почти $2,5 миллиарда долга таким агентствам как экспортно-импортный банк и Министерство сельского хозяйства — бремя также было довольно рационально распределено внутри группы.

Возглавляемые США, эти богатые страны оказались мощной политической силой, ведя переговоры с другими крупными кредиторами, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд, а также другими 48 странами-кредиторами. Далеко в конце этого списка, уступая Коста-Рике, находился Китай с кредитными рисками в размере $445 миллионов.

Сегодня 35 из этих 36 бедных стран вновь сталкиваются с перспективой долгового кризиса из-за экономического шока, вызванного пандемией Covid-19. Однако если большинство стран-заемщиков похожи, то кредиторы резко отличаются. В настоящее время на правительство США приходится всего $370 миллионов непогашенного долга этих стран.

Тем временем, имея более $31 миллиарда непогашенных претензий, Китай обошел Коста-Рику и всех остальных. На самом деле Пекин одолжил этим странам с низким уровнем дохода больше денег, чем все другие двусторонние кредиторы, вместе взятые.

Деклараций и обязательств «Большой семерки», в которую не входит Китай, на этот раз будет недостаточно. И, не имея четкого руководства ни со стороны Китая, ни со стороны США, недавно объявленная общая рамочная программа G20 по облегчению долгового бремени далеко не соответствует тому типу систематического плана действий, который необходим.

Только упорные переговоры между США и Китаем приведут к двустороннему соглашению о том, как следует структурировать облегчение долгового бремени. Такое понимание значительно улучшило бы перспективы детального и обязательного рамочного соглашения «Большой двадцатки» по долгу, что, в свою очередь, ускорило бы принятие решений между правительственными кредиторами и повысило бы шансы на значимое участие частных кредиторов.

Здесь больше возможностей для сотрудничества, чем может показаться из риторики Вашингтона и Пекина. Министр финансов Китая Лю Кун, например, недавно предложил финансовую поддержку Всемирному банку и другим многосторонним кредиторам для активизации их усилий по облегчению долгового бремени. США могут, и должны, ответить на это предложение своим собственным обещанием поддержки. Один только Всемирный банк соперничает с Китаем в качестве кредитора: новый пакет донорской поддержки во главе с США и Китаем может обеспечить более $30 миллиардов нового финансирования и облегчение долгового бремени на очень выгодных условиях.

Китайцы также предприняли предварительные шаги в направлении большей прозрачности кредитования в последние месяцы, сообщив подробности приостановки своих долговых обязательств «Большой двадцатке», и даже впервые опубликовав некоторую, хотя и ограниченную, информацию публично. Раскрытие данных, которое позволяет всем кредиторам и должникам получить представление о текущем положении дел, имеет важное значение для упорядоченного и справедливого урегулирования задолженности. Подозрения по поводу непрозрачных условий, предлагаемых китайским кредиторам, - это то, что заставило частных кредиторов сопротивляться подписанию всеобъемлющего пакета помощи в Замбии в прошлом месяце, что привело к ее дефолту. Администрация Байдена должна надавить на Китай, чтобы он формализовал свои специальные раскрытия в рамках последовательной структуры.

Почему Китай может пойти на какие-то уступки? Кризис, вызванный пандемией Covid-19, был расплатой для страны во многих отношениях — особенно когда речь идет о ее программе массового зарубежного кредитования. Китайское правительство впервые осознает, что значит быть доминирующим кредитором перед лицом системного долгового кризиса.

Десятки кредитов, которые были благом для китайских строительных фирм, работающих за рубежом, и подпортили репутацию китайского правительства в странах, страдающих от нехватки инфраструктуры, теперь стали бременем для многих заемщиков и пруденциальным риском для китайских кредиторов. В то время как стратегия «делай сам», возможно, хорошо служила Китаю в обычное время, сейчас она несостоятельна, поскольку риски дефолта резко возрастают во всем развивающемся мире, и каждый шаг Китая находится под пристальным вниманием во всем мире.

Со своей стороны, будучи относительно небольшим кредитором, США могут потерять значительно меньше, если соглашение не будет достигнуто. Но если новая администрация сумеет успешно содействовать спасению беднейших стран мира, она многое выиграет с точки зрения положения США в мире. Чиновники Байдена любят говорить, что «Америка вернулась» и готова руководить. Это их шанс доказать это.