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Только смелым покоряются моря

16 марта 2020, 19:35  •  50 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в районе Крыма, едва могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы, рассказал источник РИА Новости. По его словам, из-за этого суда альянса разворачиваются и уходят.

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