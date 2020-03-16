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Только смелым покоряются моря
16 марта 2020, 19:35 • 50 • Карикатуры
Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в районе Крыма, едва могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы, рассказал источник РИА Новости. По его словам, из-за этого суда альянса разворачиваются и уходят.
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