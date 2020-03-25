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Только Си Цзиньпин и Путин: Почему визит в Коммунарку - это сильно - Чеснаков
25 марта 2020, 01:35 • 23 • Политика
Российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что посещение президентом Владимиром Путиным больницы в Коммунарке является "сильным ходом". Он сделал выводы, что глава государства находится в хорошей физической форме и коронавируса не боится.
В своём Telegram-канале Чеснаков сделал четыре вывода о посещении президентом России больницы № 40. Это медицинское учреждение в подмосковном посёлке Коммунарка принимает людей с подозрением на коронавирус. Также там оказывают помощь тем, чьи анализы подтвердили заражение и чьё состояние требует круглосуточного медицинского наблюдения.
Политолог Алексей Чеснаков заявил, что российский лидер не боится ничем заразиться, особенно коронавирусом. Владимир Путин находится в хорошей физической форме, а потому легко мог бы ещё два срока побыть главным человеком в стране. Также в сообщении сказано, что поступок Путина контрастирует с поведением лидеров других государств. Из них только председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отваживался на подобный поступок.
"Власть уверена в том, что делает, и спокойна", - подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры.
Скриншот: Telegram/@Chesnakov
Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке 24 марта. Как только приехал в лечебное учреждение, сразу переоделся в жёлтый защитный костюм. Точно такие же носит и медицинский персонал больницы. Президент в стенах больницы не только ознакомился с тонкостями её работы в условиях пандемии, но и принял участие в совещании, посвящённом мерам борьбы с коронавирусной инфекцией.
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