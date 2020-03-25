Только Си Цзиньпин и Путин: Почему визит в Коммунарку - это сильно - Чеснаков

В своём Telegram-канале Чеснаков сделал четыре вывода о посещении президентом России больницы № 40. Это медицинское учреждение в подмосковном посёлке Коммунарка принимает людей с подозрением на коронавирус. Также там оказывают помощь тем, чьи анализы подтвердили заражение и чьё состояние требует круглосуточного медицинского наблюдения.

Политолог Алексей Чеснаков заявил, что российский лидер не боится ничем заразиться, особенно коронавирусом. Владимир Путин находится в хорошей физической форме, а потому легко мог бы ещё два срока побыть главным человеком в стране. Также в сообщении сказано, что поступок Путина контрастирует с поведением лидеров других государств. Из них только председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отваживался на подобный поступок.

"Власть уверена в том, что делает, и спокойна", - подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры.

Скриншот: Telegram/@Chesnakov

Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке 24 марта. Как только приехал в лечебное учреждение, сразу переоделся в жёлтый защитный костюм. Точно такие же носит и медицинский персонал больницы. Президент в стенах больницы не только ознакомился с тонкостями её работы в условиях пандемии, но и принял участие в совещании, посвящённом мерам борьбы с коронавирусной инфекцией.