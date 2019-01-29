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Только с согласия Токио: Абэ раскрыл условия, при которых на Курилах могут появиться базы США

29 января 2019, 21:54  •  78 • В мире
Американские военные базы могут появиться на Курилах, если они будут переданы Японии. Однако на это потребуется согласие официального Токио, сообщил Синдзо Абэ. В то же время японский премьер обещал ранее Путину, что в случае передачи островов военных баз США там не будет.
Размещение американских военных баз на Южных Курилах, если их передадут Японии, возможно будет только в том случае, если на это даст согласие японское правительство, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.
По его словам, согласно заключенному в 1951 году между Японией и США Договору о безопасности, американские военные могут использовать земли и мощности на японской территории. Однако где именно будут располагаться базы, решает правительство страны.
Отмечается, что в беседе с журналистами Абэ уклонился от вопросов о том, обсуждалась ли эта тема с Москвой. По словам Абэ, такие комментарии "могут негативно повлиять на ход переговоров".
Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Владимиром Путиным о передаче островов Японии премьер-министр убеждал президента России в том, что американские военные базы размещены там не будут.
О том, что Вашингтон не планирует создавать базы и размещать американские военные силы на этих островах, ранее заявлял и генерал-лейтенант Джерри Мартинез.

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