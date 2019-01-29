Только с согласия Токио: Абэ раскрыл условия, при которых на Курилах могут появиться базы США

Американские военные базы могут появиться на Курилах, если они будут переданы Японии. Однако на это потребуется согласие официального Токио, сообщил Синдзо Абэ. В то же время японский премьер обещал ранее Путину, что в случае передачи островов военных баз США там не будет.

Размещение американских военных баз на Южных Курилах, если их передадут Японии, возможно будет только в том случае, если на это даст согласие японское правительство, заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, согласно заключенному в 1951 году между Японией и США Договору о безопасности, американские военные могут использовать земли и мощности на японской территории. Однако где именно будут располагаться базы, решает правительство страны.

Отмечается, что в беседе с журналистами Абэ уклонился от вопросов о том, обсуждалась ли эта тема с Москвой. По словам Абэ, такие комментарии "могут негативно повлиять на ход переговоров".

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров с Владимиром Путиным о передаче островов Японии премьер-министр убеждал президента России в том, что американские военные базы размещены там не будут.

О том, что Вашингтон не планирует создавать базы и размещать американские военные силы на этих островах, ранее заявлял и генерал-лейтенант Джерри Мартинез.