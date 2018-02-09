Только российские "Протоны": в НАСА отказались от новой ракеты Илона Маска

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ВВС США и НАСА отказались от ракеты Falcon Heavy.

Компания Илона Маска SpaceX предлагала НАСА и ВВС США забесплатно доставить военные или научные спутники на своей экспериментальной сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, однако получила отказ. Об этом рассказала бывший заместитель администратора НАСА Лори Гарвер.

Она отметила, что в американском космическом агентстве крайне скептически относятся к SpaceX вообще, и к ракете Falcon Heavy в частности. В итоге в качестве полезной нагрузки экспериментальная ракета понесла в космос электромобиль производства Tesla - другой компании Илона Маска.

Точная причина отказа использовать Falcon Heavy для запуска военных или научных спутников так и не была названа. Тем не менее существует ряд обоснованных предположений, почему США предпочли родным ракетам российские "Протоны". Вполне вероятно, что НАСА и ВВС просто не захотели рисковать ценным оборудованием ради очередного эксперимента SpaceX. Также вполне вероятно, что Falcon Heavy просто не имеет возможности для выведения спутников на точную орбиту.