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Только Россия может стать гарантом мира в Сирии после ухода США – Foreign Affairs

10 января 2019, 15:54  •  70 • Политика
Россия является наилучшим кандидатом на роль гаранта мира в Сирии после ухода оттуда США. Об этом говорится в статье Foreign Affairs.
Решение президента США Трампа о выводе войск из Сирии является ошибочным, пишет автор статьи. Если Трамп всё же завершит заявленное, то ему нужно будет убедиться, что на место США заступит именно Россия, а не Иран или Турция.
Авторы отмечают также риск возникновения "вакуума безопасности", способного привести к возрождению ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, США оставляют на произвол своего главного союзника — Сирийские демократические силы (СДС), по плану американского командования собиравшиеся "стабилизировать" восточную Сирию после уничтожения исламистов.
С уходом американцев активизируется Иран, который укрепит свои маршруты поставок в регион и увеличит запасы ракет в западной Сирии, считают авторы.
Лучший вариант для США — организовать "сделку" между Асадом, СДС, Россией, Ираном и Турцией, призывают они. Однако Вашингтон не должен доверять Турции, так как очень высока возможность ее конфликта с курдами. Ещё худшим вариантом является Иран, поэтому Россия является для политического урегулирования в Сирии наилучшим вариантом, заключают авторы.

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