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Только Россия может спасти Украину от "катастрофических последствий" отмены транзита газа, напомнил политолог

28 января 2019, 13:24  •  141 • Политика
Украина боится, что ей могут отказать в транзите газа через свою территорию. О "катастрофических потерях" сегодня говорил депутат Верховной рады Рабинович. Политолог Владимир Корнилов тем временем напомнил, что только Россия может спасти Украину в вопросе транзита газа, но в Киеве будто бы об этом намеренно забывают.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович оценил катастрофические последствия завершения газового контракта с Россией. По его словам, обслуживание недействующего газопровода принесёт Киеву миллиарды долларов ежегодных убытков и вызовет катастрофические последствия для экономики страны, считает депутат.
Политолог Владимир Корнилов, оценивая сказанное Рабиновичем, отметил, что тот по большому счету повторил сказанное теми же украинскими официальными лицами и европейскими партнерами. В беседе с ФАН Корнилов подчеркивает, что, безусловно, потеря транзита принесет колоссальные потери. И, понимая это, Киев сам делает все, чтобы европейцы остановили строительство газопровода "Северный поток - 2".
Корнилов напоминает, что спасением Украины в вопросе транзита может стать только Россия. Ведь если бы Москва не была заинтересована в новой сделке по транзиту (о чем говорилось не раз), то "шансов на заключение сделки было мало".
"Не надо забывать, эти переговоры ведутся в трехстороннем формате: с одной стороны Россия, а с другой — Украина и Евросоюз, который также заинтересован в том, чтобы российский газ беспрепятственно поступал на европейские рынки. Если бы это было двустороннее обсуждение, то шансов на заключение сделки было мало, - пояснил свою позицию политолог. - Но учитывая, что и Россия заинтересована в поставках своего топлива в европейские страны, то теоретически есть различные варианты, при которых сделка может быть заключена или продлена. При этом я допускаю вариант того, что могут действительно заключить какое-то соглашение, но оно может иметь временный характер, то есть не на 10 лет, скажем, а на год".

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