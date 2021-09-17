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Только Россия может отразить угрозы со стороны Афганистана - эксперт

17 сентября 2021, 09:30  •  121 • Политика
Как считает эксперт Андрей Грозин, только Россия способна отразить угрозы со стороны Афганистана. А помочь ей в этом может ОДКБ.
После краха США в Афганистане страны ОДКБ усиливают комплекс мер по обеспечению своей безопасности. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал глава отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
Ранее страны-участницы приняли новую декларацию, в рамках которой обозначен план по оперативному развёртыванию военного контингента в Центральной Азии. Грозин считает инициативу эффективной и реализуемой.
В ОДКБ считают, что необходимо сопряжение планов тех стран-членов, которые граничат с Афганистаном. В частности, речь идёт о Таджикистане, хотя к вопросу проявляет интерес и Узбекистан, который приостановил своё членство в организации.
При этом все заинтересованы в том, чтобы координировать действия именно с Москвой. Дело в том, что решить новую региональную проблему не помогут ни Китай, ни Турция, ни НАТО.
"Кроме России нет ни одного государства и ни одного международного института, способного каким-то образом отразить угрозы, которые могут последовать со стороны Афганистана. Это объективный факт, который очень сложно опровергнуть", - пояснил эксперт.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай и другие страны дать отпор террористическим группировкам, которые базируются в Афганистане. Директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что в альянсе началась переоценка ценностей.
Возможно, что в организации готовы в будущем сотрудничать с Москвой и Пекином по целому ряду вопросов. Россия давно предлагала взаимодействовать по линии ОДКБ и НАТО, но альянс в "колониально-имперском духе" игнорировал инициативу.
"Натовцы просто хотят, чтобы РФ и Китай учитывали их интересы во время налаживания диалога с талибами*. Такое возможно, но только в том случае, если страны НАТО будут учитывать интересы Китая и России", - цитирует слова Маркова телеканал "360".
Иную позицию озвучил политолог Алексей Мухин. Он считает, что американские и европейские стратеги прекрасно понимали, что вывод солдат из Афганистана спровоцирует хаос и гуманитарную катастрофу .
Запад рассчитывает, что население Афганистана от голодной смерти бросятся спасать Россия, Китай и Пакистан. В итоге их затянет в "афганский узел", вынуждая тратить ценные ресурсы. Это якобы позволит Вашингтону занять выгодную позицию на мировой арене.
"Эта угроза появилась сразу же, как только Вашингтон заявил о том, что выводит войска из Афганистана", - пояснил эксперт в интервью РИА ФАН.
* Талибы, "Талибан" - экстремистская организация, деятельность которой на территории России запрещена.

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