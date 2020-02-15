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Только "папа" и "мама": "Двуглавый орёл" поддержал идею Путина о поправке в Конституцию
15 февраля 2020, 03:24 • 103 • Политика
"Двуглавый орёл" поддерживает предложение президента, высказанное на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ 13 февраля, о закреплении в тексте Основного закона понятия брака как союза мужчины и женщины. "Пока я президент, у нас не будет "родителя №1" и "родителя №2", - будет "папа" и "мама", - подчеркнул на заседании глава государства.
Общество "Двуглавый орёл" поддерживает предложение президента России Владимира Путина о закреплении в тексте Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщил лидер Общества развития русского исторического просвещения, замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.
По его словам, "Двуглавый орёл" поддерживает предложение президента, высказанное на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ 13 февраля, о закреплении в тексте Основного закона понятия брака как "союза мужчины и женщины".
Напомним, что глава государства озвучил данное предложение 13 февраля на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.
Путин подчеркнул, что ни за что не допустит, чтобы "толерантные" понятия "родитель №1" и "родитель №2" заменили собой слова "папа" и "мама". Для этого он предложил закрепить соответствующие положения о семье.
Таким образом, президент дал понять, что Конституция будет в том числе и гарантом традиционных ценностей, которых придерживается народ России.
Ранее Малофеев обнародовал список предложений для внесения изменений в преамбулу - дух Конституции. По его словам, важно, чтобы в тексте преамбулы было указание о традиционных нравственных ценностях, о том, что семья - это союз мужчины и женщины, а дети - главное в семье. "Многодетность, приумножение семьи" как один из пунктов необходимых изменений также должен появиться в преамбуле, убеждён он.
Кроме того, Малофеев говорил об упоминании Бога в Конституции или, например, о преемственности поколений. Дискуссия развернулась вокруг многих поправок замглавы ВРНС, они были поддержаны экспертным сообществом и представителями рабочей группы по поправкам в основной закон. Весь перечень поправок Малофеев представил в эфире программы "Пронько. Экономика" на телеканале Царьград.
Ниже приводим предложения заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева о внесении изменений в преамбулу Конституции России:
Как отметил доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы трёх созывов (входил в комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству) Сергей Бабурин, "в русле идеи президента лежит как раз возможность и записать туда, что государство обязано защищать семью как свободный союз мужчины и женщины, что у нас православная основа нашей духовности и нравственности, а русская нация - наш многонациональный народ Российской Федерации. Это нужно делать незамедлительно. Ещё в советские времена именно формулировки о семье были. Они пропали только при принятии Конституции в 1993 году, когда нужно было всячески угождать толерантной Европе. И поэтому там состав семьи исчез".
Политолог и историк Армен Гаспарян более жёстко выступил по этому вопросу: "Если кто-то в силу слабости своих мозгов не понимает, то я объясню, что развитием государство обязано людям, живущим в нём. Так вот, от однополых браков дети не рождаются. Если для кого-то это новость, должен их сильно огорчить. Они рождаются в результате, скажем так, взаимодействия мужчины и женщины. Если мы с вами находимся в такой чудовищной исторической эпохе, что это надо защищать, значит, давайте защитим это на уровне Конституции страны".
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заключил, что фиксация в Конституции России понятия брака как отношений мужчины и женщины снимет претензии к нашей стране со стороны Совета Европы.
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