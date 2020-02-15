Только "папа" и "мама": "Двуглавый орёл" поддержал идею Путина о поправке в Конституцию

Общество "Двуглавый орёл" поддерживает предложение президента России Владимира Путина о закреплении в тексте Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщил лидер Общества развития русского исторического просвещения, замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

По его словам, "Двуглавый орёл" поддерживает предложение президента, высказанное на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ 13 февраля, о закреплении в тексте Основного закона понятия брака как "союза мужчины и женщины".

Напомним, что глава государства озвучил данное предложение 13 февраля на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Путин подчеркнул, что ни за что не допустит, чтобы "толерантные" понятия "родитель №1" и "родитель №2" заменили собой слова "папа" и "мама". Для этого он предложил закрепить соответствующие положения о семье.

Пока я президент, у нас не будет "родителя №1" и "родителя №2" - будет "папа" и мама", - сказал Путин.

Таким образом, президент дал понять, что Конституция будет в том числе и гарантом традиционных ценностей, которых придерживается народ России.

Ранее Малофеев обнародовал список предложений для внесения изменений в преамбулу - дух Конституции. По его словам, важно, чтобы в тексте преамбулы было указание о традиционных нравственных ценностях, о том, что семья - это союз мужчины и женщины, а дети - главное в семье. "Многодетность, приумножение семьи" как один из пунктов необходимых изменений также должен появиться в преамбуле, убеждён он.

Когда мы говорим о Конституции и её преамбуле, мы должны понимать, что всё-таки взываем к опыту тех поколений, которые были до нас, и мы ответственны за будущее наших детей. Поэтому мы не должны записывать сиюминутные формулировки. Мы должны записывать то, что является нашим генетическим кодом, нашего народа, - подчёркивал во время одного из эфиров замглавы ВРНС.

Кроме того, Малофеев говорил об упоминании Бога в Конституции или, например, о преемственности поколений. Дискуссия развернулась вокруг многих поправок замглавы ВРНС, они были поддержаны экспертным сообществом и представителями рабочей группы по поправкам в основной закон. Весь перечень поправок Малофеев представил в эфире программы "Пронько. Экономика" на телеканале Царьград.

Ниже приводим предложения заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора Константина Малофеева о внесении изменений в преамбулу Конституции России:

Обязательно внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей, мы думаем, как нам объяснить, что содомия - это плохо… Потому что у нас этого нет в духе, значит, надо это внести - традиционные нравственные ценности. В нынешней преамбуле нет слова "русский". Но это всё-таки наша земля. Мы объединены на своей земле. Напоминаю, что "русский" - это прилагательное, и в XVII-XIX веках существовали русские татары, чеченцы, немцы. "Русский" должен появиться обязательно в преамбуле, хотя бы в виде русского языка. Предложение, которое уже было озвучено рабочей группой, - о культуре. Культура нас объединяет. Что делает нас единым народом - от Магадана до Кишинёва, от Владивостока до Калининграда? Наша единая культура. Единый язык, единые наши понятия, нормы, мораль - культурно-ценностные понятия. Внести семью как союз мужчины и женщины. И очень правильно - именно в преамбуле. У нас есть 38-я статья Конституции, где говорится, что семья находится под защитой государства. Но это уже нормы прямого действия. А в преамбуле - это дух того, что мы называем семьёй. В семье главное - дети. Многодетность, приумножение семьи должно появиться в преамбуле. Мы должны воспитывать наше поколение. Мы должны написать, что воспитание является обязанностью государства. Тогда концепция культуры, законы о культуре - они наконец раскроют смысл слова "воспитание", уйдут от смысла в виде услуги (это касается именно образования, о котором говорил президент, - нет слова "воспитание", и мы дискутируем, услуга это или нет. Как только появляется воспитание, появляется ответственность за всё: и за сериалы на ТВ, и за клипы, и за мат, и за образование). Мы пишем, веру нам предки передали в добро и справедливость. Но вера, как мы знаем, в первую очередь бывает в Бога. И почему нам предки (судя по текущей редакции преамбулы. - Ред.) не передали веру в Бога? Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства… Но веру в Бога нам предки передали! На нас на всех кресты, церкви повсюду, мы носим крещёные имена, даже атеисты, - веру в Бога нам предки передали. Это должно быть в Конституции - "вера в Бога, добро и справедливость". У нас Российская Федерация ведёт своё правопреемство юридическое от Советского Союза - мы правопреемники во всех смыслах слова: после распада СССР Россия взяла на себя долги Союза и ядерный арсенал. Такие были условия варварского Беловежского сговора.

Как отметил доктор юридических наук, профессор, депутат Госдумы трёх созывов (входил в комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству) Сергей Бабурин, "в русле идеи президента лежит как раз возможность и записать туда, что государство обязано защищать семью как свободный союз мужчины и женщины, что у нас православная основа нашей духовности и нравственности, а русская нация - наш многонациональный народ Российской Федерации. Это нужно делать незамедлительно. Ещё в советские времена именно формулировки о семье были. Они пропали только при принятии Конституции в 1993 году, когда нужно было всячески угождать толерантной Европе. И поэтому там состав семьи исчез".

Политолог и историк Армен Гаспарян более жёстко выступил по этому вопросу: "Если кто-то в силу слабости своих мозгов не понимает, то я объясню, что развитием государство обязано людям, живущим в нём. Так вот, от однополых браков дети не рождаются. Если для кого-то это новость, должен их сильно огорчить. Они рождаются в результате, скажем так, взаимодействия мужчины и женщины. Если мы с вами находимся в такой чудовищной исторической эпохе, что это надо защищать, значит, давайте защитим это на уровне Конституции страны".

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заключил, что фиксация в Конституции России понятия брака как отношений мужчины и женщины снимет претензии к нашей стране со стороны Совета Европы.