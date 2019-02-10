|
Только "мирными мерами": Россия и США готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в СБ ООН
10 февраля 2019, 13:24 • 112 • Политика
Россия и США готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в рамках СБ ООН. Российские дипломаты намерены внести свой проект резолюции по урегулированию ситуации в республике, указав, что проблему необходимо решать только "мирными мерами". У американцев на это свое мнение.
Ситуация вокруг попытки госпереворота в Боливарианской Республике с каждым днем накаляется все сильнее. США и Россия готовятся к новой "битве" за Венесуэлу в рамках Совбеза ООН. Как сообщают СМИ со ссылкой на имеющиеся у них копии документов, российские дипломаты намерены внести свой проект резолюции по урегулированию ситуации в республике.
При этом особо подчеркивается, что проблему необходимо решать только "мирными мерами".
"Призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер", - сообщается в российском документе.
При этом американская сторона настроена на иное решение вопроса по Венесуэле. В частности, надеется отменить результаты прошлогодних президентских выборов в республике, где уверенную победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро.
Согласно документу американцев, Совет Безопасности должен призвать к "немедленному началу политического процесса, ведущего к транспарентным выборам". Сделать это предполагается "при участии международных наблюдателей и соответствующим венесуэльской конституции".
"Экспертные консультации на этот счет пройдут в начале следующей недели, - сообщил ТАСС дипломатический источник, указав, что оба варианта документа пока находятся на стадии рассмотрения экспертами и не внесены на рассмотрение Совета Безопасности. - Примечательно в то же время, что США все еще не отозвали свой проект заявления председателя по итогам предыдущего Совета Безопасности по Венесуэле".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
112
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2019, 10:08
|
06 февраля 2019, 02:09
|
07 февраля 2019, 13:54
|
08 февраля 2019, 17:24
|
04 февраля 2019, 11:09
|
09 февраля 2019, 08:09
|
04 февраля 2019, 14:24